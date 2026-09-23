Cobre San Romeleo avanza en Mendoza: La DIA del proyecto ingresó a la Legislatura para su tratamiento

El titular y proponente del proyecto es LABSA S.A, y su operación estará a cargo de AREX MINING S.A. Foto: gentileza.

El Poder Ejecutivo de Mendoza envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Cobre San Romeleo, luego de que la Autoridad Ambiental Minera (AAM) completara el procedimiento de evaluación correspondiente a la etapa de explotación metalífera.

La AAM, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, aprobó la DIA tras un proceso que incluyó la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales, además de instancias de participación ciudadana.

La remisión del documento a la Legislatura se realiza en cumplimiento del procedimiento establecido para los proyectos de minería metalífera alcanzados por la normativa provincial, que contempla la ratificación legislativa de la DIA.

El titular y proponente del Cobre San Romeleo es LABSA S.A, y su operación estará a cargo de AREX MINING S.A. El emprendimiento se localiza en el Puesto Aguas de Isaac, Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, aproximadamente a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.

Se trata de una explotación minera de pequeña escala, con una capacidad prevista de procesamiento de 40 toneladas de mineral por día. La inversión estimada para su puesta en funcionamiento asciende a US$ 3 millones.

De acuerdo con la información presentada por el proponente, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29 % de cobre y un horizonte de explotación previsto de aproximadamente 20 años.

El proyecto contempla la extracción y procesamiento de mineral de cobre para obtener un producto que será utilizado como materia prima para la fabricación de sulfato de cobre y otros fungicidas de uso agrícola, incluidos aquellos utilizados en cultivos orgánicos.

Un proyecto de cobre ligado a la vitinicultura

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, indicó a través de un comunicado que el proyecto «completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental, con la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales».

Este procedimiento incluyó una audiencia pública «con una amplia participación ciudadana y más del 90% de las expresiones a favor del proyecto», según Latorre. La funcionaria señaló además que la DIA incorpora las condiciones y obligaciones que deberán cumplirse durante las distintas etapas de desarrollo de San Romeleo.

«Es un proyecto de pequeña escala que además presenta una vinculación concreta con otra actividad productiva estratégica para Mendoza: busca generar en la provincia la materia prima necesaria para producir sulfato de cobre utilizado en la agricultura, particularmente en la vitivinicultura«, agregó Latorre.

Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que «San Romeleo es un claro ejemplo de que minería y agricultura no son actividades contrapuestas, sino que pueden complementarse y generar valor en distintos eslabones de la matriz productiva de Mendoza».

«Producir en Mendoza parte de los insumos que necesita nuestra agricultura significa avanzar hacia una matriz productiva más integrada, generar actividad económica y reducir dependencias externas», concluyó.