Monitorean la crecida del río Neuquén en las zonas costeras de Centenario y Vista Alegre

Unas 600 personas que viven a la vera del río Neuquén, en la zona donde el caudal alto busca superar las defensas de la costanera, están atentas a los números que arrojan los mensajes de WhatsApp para saber si deben salir o no de la casa, en caso de que se «meta el río».



Hasta ayer, solo dos viviendas a la altura de la calle 9 o zona de isla de Antón, habían sido abandonadas y sus moradores se habían trasladado a otra dependencia en la misma isla. «Se corrieron de lugar, pero estaban preparados para eso, porque el agua se metía«, explicó, Betiana Fuentes, de Defensa Civil de Centenario.

Agregó que «estamos monitoreando y en patrullajes, nos dicen que no va a superar los 500 metros cúbicos” y hasta ahí, el agua llega hasta los patios de alguna casas”, describió.

Aguas arriba, la zona bajo la mirada de los rescatistas en la localidad de Vista Alegre, es la franja urbanizada de de Costa de Reyes.

Y en la ciudad de Neuquén, hacia la confluencia del río Neuquén con el Limay, funcionó la defensa que se hizo con la construcción de los nuevos paseos costeros, porque contuvo al río fuera de la zona urbana, aunque en el sector nuevo de la costanera inaugurada el 12 de septiembre, el agua emergió y anegó algunos patios de las viviendas del barrio Confluencia rural.

La bicisenda y zona peatonal del paseo costero quedaron superadas por el avance del río Neuquén (foto Oscar Livera)

El Neuquén ya se metió en parte de la cancha de tiro y otras dependencias del Club Independiente.

En ese sector del paseo costero quedó bajo agua tanto la bicisenda como el veredón de hormigón de la senda peatonal. Sin embargo, la carpeta vial de paseo para el paso vehicular, está transitable.

Monitoreo

Según explicó Fuentes, desde el sábado se incrementó la vigilancia de las condiciones en las que están los pobladores que habitan la zona cercana al río, ante el aviso del aumento del caudal. Explicó que están en comunicación continua con Protección Civil de la provincia y a la espera que no supere los 500 metros cúbicos por segundo el caudal.

“En estos días va subiendo y bajando el volumen del río, los mismos vecinos se dieron cuenta que a la noche sube un poco más, por eso están atentos y han incorporado el número de Defensa Civil en los grupos de WhatsApp”, explicó.

En Centenario

La encargada de Defensa Civil de Centenario, Betiana Fuentes, dijo que a diario se comunican con los pobladores que viven en la zona costera y que por el momento no se analiza un lugar de evacuación. Cuentan con un relevamiento actualizado que cifró en 600 personas las que podrían ser alcanzadas por la crecida.

Hoy, el recorrido comenzó por la mañana y el detalle fue que en la calle 9, dos familias se habían autoevacuado hacia otra zona de la isla, cuando el agua comenzó a ingresar a la casa. En la calle 8 hay un complejo donde el cuidador tiene el agua hasta la zona de ingreso, mientras que en la calle rural 7, en la isla El Porvenir, ya hay filtraciones en los patios de las casas.

El río Neuquén subió su caudal hasta los 500 metros cúbicos por segundo (foto Oscar Livera)



“La gente más complicada es la que vive a la vera de uno de los brazos del río en ese sector; están allí hace muchos años y saben cuál es el momento de dejar el lugar”, explicó.

Sostuvo que visitan la zona dos o tres veces en el día y también por la noche. En Villa Obrera, la zona más complicada si el río supera los 500 metros cúbicos por segundo, es el que está en la toma, frente a la policía caminera del puente interprovincial.