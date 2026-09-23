Transición energética en Latinoamérica: la región supera por primera vez el millón de vehículos livianos electrificados

Por primera vez en su historia, la región de Latinoamérica y el Caribe superó el millón de vehículos livianos electrificados, marcando un paso importante para la transición energética. En junio de 2026, se llegó a un registro de 1.016.034 unidades de vehículos 100% eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), impulsado por la incorporación de 285.785 unidades sólo en el primer semestre.

El dato proviene de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), que para dimensionar este crecimiento recordó que la región apenas contabilizaba 17.541 unidades en 2020, lo que evidencia una aceleración exponencial en los últimos años.

En cambio, en el transcurso de este 2026, el 10% de los vehículos livianos que se venden en la región corresponden a tecnologías BEV o PHEV.

Brasil encabeza el volumen de ventas semestrales con 91.483 unidades y concentra el mayor parque regional (más de 580.000), mientras que los crecimientos interanuales más agresivos se registran en Argentina (+873%), Ecuador (+261%), Colombia (+236%), Brasil (+193%) y Uruguay (+151%). En términos de penetración relativa por población, Uruguay y Costa Rica lideran la vanguardia regional.

En paralelo, el transporte público eléctrico escala con firmeza. La flota regional alcanzó los 10.685 buses eléctricos, sumando 967 unidades adicionales en apenas tres trimestres (un incremento cercano al 10% en tres meses). El liderazgo de este segmento se concentra en cuatro plazas: Chile encabeza la tabla con 5.059 unidades, seguido por Brasil (2.317), Colombia (1.658) y México (1.095).

Además, la infraestructura de recarga acompaña este dinamismo; Brasil escaló a 25.429 estaciones públicas y México duplicó con creces su red en un trimestre, pasando de 2.046 a 4.802 puntos de carga.

Argentina es el país con mayor crecimiento interanual en ventas de vehículos livianos electrificados. Foto: gentileza.

La transición también tiene beneficios económicos

Más allá de la descarbonización, el Monitor de la Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, elaborado por la OLACDE. señaló que esta situación también aporta beneficios en el plano económico.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, el ahorro anual estimado por unidad operativa asciende a US$ 26.210 por cada bus eléctrico y US$ 2.240 por cada automóvil totalmente eléctrico. Al extrapolarlo a la flota actual en circulación, el beneficio neto para las economías de la región se traduce en un ahorro energético de US$ 1.519 millones anuales, equivalente a cerca de US$ 4 millones diarios.

En ese sentido, afirmó que este flujo «alivia drásticamente la balanza comercial de los países» al reducir la exposición estructural a las fluctuaciones internacionales de los precios de la gasolina y el diésel.

Los desafíos que plantea este escenario

Pese al optimismo de las cifras, la OLACDE advirtió que este «vertiginoso crecimiento» impone retos críticos a la región. Entre ellos están la exigencia de una expansión acelerada de la infraestructura de recarga, una planificación robusta de las redes de distribución eléctrica y la estructuración de condiciones financieras competitivas.

En ese escenario, el organismo anunció que esos desafíos constituirán el núcleo del debate de la I Cumbre Regional de Movilidad Sostenible, que promueve en su sede de Quito el próximo 26 de noviembre de 2026, consolidándose como el foro estratégico para blindar la cooperación regional y acelerar la transformación del transporte.