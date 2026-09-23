El mercado inmobiliario de Río Negro mantuvo el crecimiento: cuántas escrituras se registraron

Las escrituras volvieron a crecer en Río Negro durante julio y agosto. En ese bimestre, el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) contabilizó 1.829 operaciones registradas como compraventa, 39 más que en el mismo período de 2025.

El incremento representa una suba interanual del 2,2% y marca el mayor volumen de operaciones para julio-agosto de los últimos tres años. En el mismo bimestre de 2024 se habían registrado 1.598, mientras que en 2025 fueron 1.790.

La comparación con 2024 muestra una diferencia mayor: las 1.829 operaciones de este año representan un 14,5% más que las registradas dos años atrás.

Cómo evolucionaron las escrituras durante 2026

El movimiento de las escrituras había mostrado un crecimiento más fuerte durante el primer semestre. Entre enero y junio se formalizaron 5.295 operaciones en Río Negro, un 9,4% más que en igual período de 2025, según los datos difundidos por el Registro de la Propiedad Inmueble.

Dentro de ese período, mayo y junio habían concentrado 1.863 operaciones, un 19,4% más que en el mismo bimestre de 2025 y un 8,5% por encima de marzo y abril, cuando se habían registrado 1.716.

En julio y agosto, en cambio, el número bajó levemente respecto del bimestre anterior: las 1.829 operaciones representan un 1,8% menos que las 1.863 de mayo-junio.

Sin embargo, el registro se mantuvo por encima del mismo período del año pasado. De esta manera, el comportamiento de las escrituras durante 2026 muestra un primer semestre con crecimiento y un segundo bimestre del año que, aunque tuvo una leve baja respecto de mayo-junio, continuó por encima de 2025.

El acumulado de los primeros ocho meses

Con las 1.829 operaciones de julio y agosto, el Registro de la Propiedad Inmueble acumula 7.124 escrituras registradas entre enero y agosto de 2026.

El dato muestra que, al mirar los primeros ocho meses del año, el movimiento se mantuvo por encima de los niveles registrados en los últimos períodos.

Más de 16.600 trámites en julio y agosto

Las compraventas forman parte de un movimiento registral más amplio. Durante julio y agosto, el Registro de la Propiedad Inmueble recibió 16.641 trámites en sus distintas delegaciones de Río Negro.

La mayor concentración se produjo en Roca, que reunió el 30,7% de las gestiones. Le siguieron Bariloche, con el 25,3%; Cipolletti, con el 22,3%; y Viedma, con el 21,7%.

Entre las gestiones recibidas durante el bimestre se destacaron los certificados de dominio, con 3.580 trámites; los informes de asiento vigente, con 3.370; y los certificados de inhibiciones, con 3.233.

Las operaciones de compraventa, con 1.829 registros, se ubicaron entre las principales gestiones y son el indicador utilizado para seguir la evolución de las escrituras y las transferencias de inmuebles.