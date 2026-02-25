Necrológicas de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 25 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TELLERIA, MARTA EUFEMIA
Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus sobrinos María José y Alejandro y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 18.30 hs, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
MONTANARI, SILVANA EDITH
La Intendenta María Emilia Soria, lamenta con profundo pesar el fallecimiento de quien con verdadero amor a su profesión, se desempeñaba como Directora de Deportes, y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.
MONTANARI, SILVANA
Falleció en Gral. Roca a los 54 años el 24/02/2026.Colegio Médico de Zapala acompaña al asociado Doctor Oscar Alfredo Montanari y familia, con motivo del fallecimiento de su hermana, rogando por su eterno descanso.
MONTANARI, SILVANA
Quienes integramos presidencia y bloque de concejales de Pasión por Roca, despedimos con profundo dolor a nuestra compañera Directora de Deportes y acompañamos a su familia ante esta pérdida irreparable.
Telleria, Marta Eufemia
Familia Andre despide con pesar a quien fuera la primera Asistente Social de su padre.
Montanari, Silvana
Falleció en Gral Roca a los 55 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos serán destinados a cremación hoy en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
GARCIA VDA. DE ROMERO, MARIA DOLORES
Falleció en Gral. Roca a los 88 años. Su hija Marcela, su hijo político Roberto Gil, sus nietos Ezequiel, Gastón, Germán y Agustín y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala»C»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11.30 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
