Necrológicas de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 3 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Juan Francisco Ancamil
Falleció en Gral. Roca a los 70 años. Sus hermanos y sus sobrinos comunican su deceso y que sus restos fueron velados en Vintter 302 Stefenelli e inhumados para su eterno descanso en la necrópolis local el día Lunes 01 de diciembre. Pedro de Venecia S.S.
MARGARITA CATALINA CULLARI VDA. DE TAMBORINI
Familia Mazzuca participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Susana y acompañan a sus familiares en este difícil momento y comunican que sus restos fueron inhumados en Parque Las FuentesEMPRESA DINIELLO
MARGARITA CATALINA CULLARI VDA. DE TAMBORINI
Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Sus hijas: Susana y Mirta. Su hijo político: Horacio Martínez. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala ?D? de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
