Nippon Car consolida al Yaris Cross entre los más elegidos

El Yaris Cross ya se ubica dentro del Top 5 del segmento en Río Negro y Neuquén. Más de 400 unidades vendidas en pocos meses en la región reflejan su fuerte aceptación.

Los patentamientos de agosto dejaron en claro el momento que atraviesa el Toyota Yaris Cross en la Argentina: con 1.619 unidades registradas, no solo se posicionó como el SUV más elegido del mes, sino que además lideró entre los autos de pasajeros. De hecho, en el ranking general solo fue superado por dos pick ups, la Toyota Hilux y la Ford Ranger, un dato que refuerza el fuerte impacto comercial del modelo en muy poco tiempo.

El Toyota Yaris Cross se convirtió en uno de los lanzamientos más dinámicos del mercado automotor argentino en 2026. En un contexto donde los SUV compactos continúan ganando protagonismo, el modelo logró destacarse en tiempo récord gracias a una combinación de diseño, tamaño y propuesta integral que responde a una demanda concreta. En la Patagonia, su desempeño comercial no solo acompaña la tendencia nacional, sino que incluso muestra indicadores propios de un producto ya consolidado.

Desde Nippon Car, concesionario oficial de la marca en Río Negro y Neuquén, destacan que el modelo llegó para ocupar un espacio que hasta ahora no estaba cubierto dentro de la gama de Toyota, lo que explica en gran parte su rápida expansión.

“Creemos que el rápido crecimiento del Yaris Cross confirma que Toyota tenía un espacio importante por cubrir. Faltaba un SUV compacto dentro de la gama y había una demanda concreta por parte de los clientes. En nuestro caso, en pocos meses ya superamos las 400 unidades vendidas, lo que demuestra la gran aceptación que tuvo el modelo desde su lanzamiento.”

Diseño, equilibrio y perfil de cliente

En cuanto a la recepción del público, el concesionario remarca que el impacto inicial es clave. El diseño aparece como uno de los factores determinantes, acompañado por un equilibrio entre dimensiones y confort que lo posiciona como una opción versátil para distintos usos.

“La recepción está siendo muy buena. El diseño es uno de los aspectos que más cautiva a los clientes desde el primer contacto y también valoran mucho su tamaño: tiene la presencia y el confort de un SUV, pero con dimensiones muy cómodas para el uso diario en ciudad. Creemos que ese equilibrio es uno de sus principales atractivos.”

Ese mix también se refleja en el tipo de cliente que elige el modelo en la región. Según Nippon Car, el Yaris Cross logra atraer tanto a nuevos usuarios como a clientes ya familiarizados con la marca.

“El Yaris Cross está atrayendo principalmente a un público joven, con un perfil aventurero, que busca un vehículo versátil tanto para la ciudad como para disfrutar de nuestra región. También vemos muchos clientes que vienen de Yaris y buscan dar el salto a un SUV, y otros de Corolla Cross que quieren mantener la propuesta de un SUV Toyota, pero en un vehículo más compacto.”

Demanda sostenida y proyección en el segmento

El buen momento comercial del modelo también obliga a los concesionarios a adaptarse para acompañar el ritmo de ventas. En ese sentido, Nippon Car asegura contar con herramientas concretas para responder a la demanda, tanto en disponibilidad como en alternativas comerciales.

“En Nippon Car acompañamos esta alta demanda con stock disponible en todas las versiones y muy buenas alternativas de financiación, incluyendo opciones a tasa 0%.

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar un ‘llave contra llave’, para que el cliente pueda entregar su usado al momento de recibir su nuevo Yaris Cross y no quedarse sin movilidad durante el proceso.” De cara a los próximos meses, las expectativas se mantienen firmes. Incluso con limitaciones iniciales de stock, el modelo ya logró posicionarse entre los más patentados del segmento en la región, lo que anticipa un crecimiento sostenido.

“Creemos que el Yaris Cross va a ocupar un lugar muy importante dentro del segmento. A pesar de no haber contado con unidades durante enero y febrero, hoy ya estamos dentro del Top 5 de los modelos más patentados de su segmento en la región. Es un resultado que nos entusiasma y desde Nippon Car vamos a seguir haciendo el mayor esfuerzo para continuar creciendo y posicionarlo entre los referentes del mercado regional.”