Necrológicas de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

MORALES , AVELINA CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 91 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados el dia 11 de septiembre del 2026, a las 12 hs. en el cementerio Progreso. Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

GUALA, JOSE OSCAR Falleció en Neuquén el día 9 de Septiembre a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados el día de ayer a las 8:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

HEIRICH SCHWENCKE, OSCAR ALEJANDRO CALF participa con dolor su deceso acaecido en Cipolletti -Río Negro- a la edad de 65 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados el dia 12 de septiembre del 2026 a las 15 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.