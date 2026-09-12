Boca rindió con su equipo alternativo, le ganó 3-1 a Central Córdoba y se acomodó en la zona alta

Boca pegó de entrada, anotó dos goles en los primeros 10 minutos y pasó una de las noches más tranquilas de los últimos tiempos. Con un equipo alternativo, le ganó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Clausura, y se acomodó, tanto en la tabla anual como en la zona A.

Los goles del Xeneize fueron anotados por la figura de la cancha, Ángel Romero (por duplicado) y el ecuatoriano Enner Valencia, mientras que Martín Cuitiño anotó para el equipo santiagueño sobre el final del partido, disputado en La Bombonera.

Valencia anotó su primer gol en Boca. Fue a los 10 del primer tiempo, en un gran arranque del equipo del Vasco. (FBaires)

Pegó de entrada y todo fue más fácil

Boca impuso condiciones desde el inicio del encuentro, ya que a los 5 minutos se puso en ventaja a través de Romero, quien definió dentro del área tras una gran jugada colectiva. Solo unos instantes después, cuando corrían 10, Valencia convirtió su primer gol en Boca, luego de una tremenda combinación entre Romero y Dylan Gorosito, que derivó en un muy preciso buscapié de este último para que el ecuatoriano solo tuviera que empujarla dentro del área chica.

A partir de ahí, Boca tuvo control total del partido y el primer tiempo pasó sin sobresaltos. Es más, cada vez que apretó el acelerador, generó situaciones. De hecho, Valencia contó con una muy clara y el propio Romero casí anota el tercero.

Golazo de Romero y partido liquidado

El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena terminó de liquidar el encuentro a los 11 minutos del complemento gracias a un tremendo derechazo desde afuera del área de Romero, el mejor de la cancha. Finalmente, cuando ya corrían 44 minutos, Central Córdoba pudo anotar su único gol del encuentro a través de Cuitiño, que desvió de derecha tras un centro de Fernando Martínez.

Con este resultado, Boca llegó a los 14 puntos y se ubicó quinto en la zona A y se prende en la pelea en la tabla anual por el título de Campeón de Liga, donde suma 44 puntos. Está a 1 de Vélez e Independiente Rivadavia, y a 2 del líder Argentinos.

En la próxima fecha, Boca visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro; mientras que el equipo santiagueño recibirá a Defensa y Justicia.