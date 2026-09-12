Neuquén se planta en la pelea por el precio del agua para Vaca Muerta

El agua es un insumo clave para Vaca Muerta, y foco de una puja entre Neuquén y las operadoras. Foto: Archivo Diario Río Negro.

Cada nuevo pozo que se realiza en Vaca Muerta requiere unos 200.000 metros cúbicos de agua para poder fracturarlo, algo así como el equivalente a 80 piletas olímpicas. Hasta ahora la enorme mayoría de esa agua no se reutiliza, pero eso está por cambiar.

El gobierno neuquino definió no solo un incremento de más del 150% en el precio del insumo, sino que además lo ató al precio del gasoil de forma que tendrá una actualización constante.

El objetivo de fondo es fomentar la reutilización del agua pero desde las petroleras se alerta que representa un costo adicional justo cuando los proyectos exportadores están carreteando.

El cambio que aplicó Neuquén para el agua

En detalle, desde el pasado 1 de julio entró en vigencia el Decreto 792/26 que generó dos fuertes cambios. Por un lado, ató el precio del agua ya no a un valor fijo como se hacía desde 2016, sino que ahora se valúa en función del precio del litro de gasoil grado 3 de YPF en la ciudad de Neuquén.

Esto permite tener una actualización permanente del valor del agua -cada dos meses según la Disposición 206/26- sin necesitar de periódicas disposiciones, y además prevé que se pasará en enero próximo de un valor actual equivalente a 2,5 litros de gasoil, a 3 litros por metro cúbico.

El dato 380.000 dólares es el costo del agua que se debe abonar por cada pozo de Vaca Muerta si no se la recicla. El reciclado también tiene su costo.

Esto habilita a la gestión de Rolando Figueroa a no infringir la estabilidad tributaria que pregona el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y según detalló el ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele, el salto en el precio responde, en realidad, a un atraso en su actualización.

Hasta junio regían los valores de la Disposición 88/25 que en el caso de los desarrollos de Vaca Muerta aplicaba un valor de 2.466,75 pesos por metro cúbico de agua. La nueva norma marcó un incremento del 152%, llevó a 6.230 pesos el metro cúbico, y a partir de enero el salto llegará al 191% pues (si no sube el gasoil) el agua pasará a costar 7.476 pesos por metro cúbico.

Las críticas de las operadoras de Vaca Muerta

Los cuestionamientos de parte de las petroleras no se hicieron esperar. Según plantearon este incremento representa un costo adicional no solo significativo, sino que explicaron que “el acceso al agua era la ventaja de Vaca Muerta ante desarrollos como Permian. Con este aumento, eliminan esa ventaja

Con el nuevo costo, el agua para un pozo de 3.000 metros de rama horizontal de Vaca Muerta asciende a unos 380.000 dólares, un valor que cobra mucho más peso si se tiene en cuenta que se está justo en el punto de salto de escala.

“YPF el año que viene proyecta hacer unos 300 pozos, eso son 120 millones de dólares solo en agua tan solo de YPF”, se explicó desde el sector. Y se describió que solo por el aumento aplicado, cada pozo deberá pagar casi 130.000 dólares más por el agua.

La postura del gobierno neuquino sobre el agua

“En Estados Unidos se cobra más cara el agua y a veces también se cobra para depositarla en un pozo sumidero, entonces tienen un 50% de reúso. Acá, como el agua era barata, el reúso era cero y eso no está bien”, indicó Medele.

“Hay que ver en estos mecanismos dónde realmente vos incentivás a que se haga lo correcto. Porque es cierto: si es mucho más barato comprar agua nueva, para cada pozo y meterla en un sumidero, ¿Qué incentivo tienen para reutilizar el agua?”, señaló el ministro.

En algunas zonas de Vaca Muerta está permitido el uso de mangueras flexibles para el transporte del agua.

Consultado sobre el hecho de que el agua que hoy no usa la industria o el consumo, termina yendo al mar. Medele marcó que “la diferencia es que esa agua se evapora, vuelve en forma de lluvia. De alguna manera, hace el ciclo natural. Con el pozo sumidero, no”.

Y detalló que “lo que están haciendo poniendo el agua en pozos sumideros, es hacer no renovable un recurso renovable, están cortando el ciclo natural del agua”.

El incentivo de la reutilización sin reglamentación

“Nosotros subimos el costo del agua para incentivar su reúso. Pueden comprar una vez y reutilizarla filtrada en la cantidad de pozos que quieran, pero también les damos la opción de que presenten proyectos ambientales, como forestación, arbolado. Ahí nos tienen que presentar un proyecto, dicen cuánto les costó y vemos de hacerles un descuento para compensarlo”, sostuvo Medele.

Sin embargo, desde las operadoras consultadas se advirtió que este beneficio no está aún reglamentado, con lo cual no saben con qué parámetros avanzar.

“Este año se van a hacer 400 pozos, el año que viene ya van a ser 600 y se va a llegar a los 1.000 pozos”, advirtió Medele en línea con un reciente informe del (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas) IAPG que marcó que se pasará de los actuales 70 millones de metros cúbicos anuales, a hasta 800 millones de metros cúbicos desde 2029, una alza de más del 1.000%.

“Sabíamos que las petroleras se iban a quejar, pero es el momento para dar esta pelea por el futuro no solo del agua, sino de Neuquén”, cerró Medele.