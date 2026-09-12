Una designación en Migraciones ratifica el reordenamiento de poder libertario en Río Negro

La delegación de Migraciones de Río Negro tiene autoridades en la gestión del presidente Milei. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobierno nacional designó a la procuradora Antonella Ritacco como titular de la delegación de Migraciones en Viedma. La designación cubre una representación que permanecía sin conducción y suma otra pieza al proceso de reordenamiento de las estructuras federales en Río Negro durante la administración de Javier Milei.

Ritacco, vinculada a La Libertad Avanza, llegó a Migraciones con el impulso de Damián Torres, actual vicepresidente del partido en Río Negro y uno de los referentes que ganó protagonismo dentro del esquema libertario provincial.

La última designación

Hasta el último trimestre del año pasado, la diputada Lorena Villaverde concentró el poder y la representación de Milei en Río Negro y, consecuentemente, tuvo un papel decisivo en cada designación nacional en la provincia.

El vicepresidente de LLA, Damián Torres con la flamante jefa de la Delegación de Migración, Antonella Ritacco. Foto: Gentileza.

Ese esquema se modificó después de la crisis política que atravesó Villaverde, a partir de denuncias que la vincularon con investigaciones por narcotráfico y que la llevaron a renunciar a la banca del Senado para la que había sido electa en octubre de 2025.

En ese rediseño, Enzo Fullone adquirió mayor protagonismo. Desde abril de 2024, el roquense había sido delegado de Vialidad Nacional y, a mediados del año pasado, renunció para ubicarse segundo en la lista a la Cámara Alta, detrás de Villaverde. Finalmente, en diciembre llegó al Senado, mientras que el también roquense Héctor Nisim Tasat ocupó su cargo en el organismo vial.

El senador Fullone y el viedmense Torres, como vice de la LLA, figuran actualmente como los interlocutores mayores de Río Negro con el gobierno de Milei.

Torres, por su parte, se consolidó como otro de los referentes de la estructura libertaria provincial y ahora aparece detrás de una nueva designación nacional en Viedma.

El traspaso de poder ya se había advertido en diciembre, cuando Fullone participó en la designación de la nueva conducción del PAMI Río Negro y promovió al roquense Nicolás Petrini. Semanas atrás, el elegido dejó ese cargo y, nuevamente, el senador participó en el nombramiento, en este caso, de Horacio Llamazares, jefe del Departamento Médico de la obra social.

Salvo excepciones, el esquema libertario conformado durante la etapa de Villaverde no tuvo cambios. Esos cuadros detectaron rápidamente el traspaso de poder y se movieron en consecuencia.

El armado original

Las primeras nominaciones fueron Paola Rawson en la ANSES de Bariloche y Sandra Cevey en la delegación del mismo organismo en Villa Regina.

El exdiputado nacional Dámaso Larraburu asumió en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En Cipolletti, Fabio Clarotti asumió en ANSES y Adriana Álvarez lo hizo en el PAMI, mientras que Natalia Salinas fue designada en la obra social nacional de El Bolsón.

La construcción provincial del senador. Enzo Fullone conformó un gran frente libertario para las elecciones convencionales de Bariloche.

En Viedma, Eliana Medvedev fue nombrada en ANSES, Leonela Andreoli en el PAMI y Hernán Núñez en la delegación de Trabajo.

Con Ritacco, la administración de Milei completa otra representación en la capital provincial y ratifica un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza.

Fullone, desde el Senado, y Torres, desde el partido, aparecen ahora como dos de los dirigentes con mayor capacidad de interlocución para las designaciones nacionales en Río Negro.

El senador trabaja en su candidatura a la Gobernación y el viedmense piensa en la intendencia capitalina o una banca en la Cámara de Diputados.