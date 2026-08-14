Municipales de Viedma: cuánto aumentan los sueldos en agosto, septiembre y octubre

El Municipio de Viedma y los gremios que representan a los trabajadores municipales acordaron una nueva actualización salarial que se aplicará durante los próximos meses, con incrementos vinculados a la inflación y modificaciones en distintas bonificaciones.

El acuerdo quedó establecido este viernes 14 de agosto en el Acta N.º 03/2026 de la Mesa de la Función Pública Municipal, que reunió a representantes del Ejecutivo y de los sindicatos Soyem, UPCN y ATE.

Cómo se aplicará el aumento de agosto

Uno de los principales puntos establece que se incorporará al sueldo básico y a las horas cátedra correspondientes a julio de 2026 un incremento del 0,1%, que será utilizado como base para aplicar la actualización correspondiente al IPC de ese mes.

En agosto, los municipales recibirán la actualización correspondiente a la inflación de julio, que fue del 2,1%. A ese cálculo se incorporará además el 0,1% que había quedado pendiente del acuerdo anterior.

El esquema continuará en septiembre y octubre, en cada mes se aplicará sobre el salario ya actualizado el porcentaje de inflación correspondiente al período anterior. Los incrementos serán automáticos y acumulativos.

Los incrementos serán automáticos y acumulativos, tomando como base el sueldo básico y la hora cátedra resultantes de la actualización del mes inmediato anterior.

Qué pasa con las bonificaciones

El acta también establece que las Bonificaciones Funcionales serán actualizadas en los mismos porcentajes que los salarios básicos, durante los mismos períodos y con idéntico carácter acumulativo y automático.

Además, las asignaciones familiares correspondientes a agosto, septiembre y octubre se actualizarán automáticamente de acuerdo con los valores publicados por Anses.

Otro de los puntos acordados es el incremento de la Bonificación General Municipal. Se establece una suba de 0,5 puntos porcentuales a partir de agosto y de un punto porcentual adicional desde octubre.

De esta manera, la bonificación alcanzará en octubre el 7,5% sobre la categoría 6 de la Planta Permanente.

También se acordó modificar las bonificaciones personales por título de estudio. Estas tendrán un incremento de 0,5 puntos porcentuales desde agosto y de un punto porcentual adicional a partir de octubre.

Una mesa para revisar las bonificaciones funcionales

El acuerdo contempla además la conformación de una Mesa de Trabajo específica para revisar las Bonificaciones Funcionales.

La primera reunión quedó fijada para el 15 de septiembre a las 9, en la sede de calle Brown.

Por otra parte, el área de Recursos Humanos deberá informar a los gremios, antes de la liquidación final, las tablas correspondientes a las actualizaciones salariales de acuerdo con el IPC.

La próxima reunión general de la Mesa de la Función Pública Municipal quedó prevista para la última semana de octubre.