Corte de tránsito por obras en la Avenida Mosconi este sábado 15 de agosto: a qué altura y hasta cuándo

La Municipalidad de Neuquén informó que el cruce de Linares y Gran Avenida permanecerá cerrado al tránsito desde este sábado 15 de agosto hasta el lunes 17, debido a trabajos que se realizarán en el marco de la transformación de la exRuta Nacional 22 en la actual Avenida Mosconi.

La interrupción afectará la circulación en uno de los principales corredores de la ciudad durante el fin de semana largo. Según lo previsto, el tránsito volverá a habilitarse el martes 18 de agosto.

Por qué se realiza el corte en la Avenida Mosconi

El cierre permitirá ejecutar trabajos de excavación y conexión del sistema de semáforos en el cruce de Linares y Gran Avenida.

Las tareas requieren intervenir directamente sobre la infraestructura existente y forman parte del proyecto integral que busca transformar la antigua traza de la Ruta Nacional 22 en una avenida urbana.

La obra contempla cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles destinados al estacionamiento y un nuevo sistema pluvial.

La infraestructura para el escurrimiento del agua busca dar respuesta a uno de los problemas históricos de este sector de la ciudad: los anegamientos que se producen durante episodios de lluvias.

Cómo avanzan los distintos tramos de la Avenida Mosconi

El corte se produce mientras distintos frentes de la obra avanzan de manera simultánea.

Tramo 4: iluminación y servicios subterráneos

En el sector comprendido entre Gatica y Linares, correspondiente al tramo 4, ya fueron instaladas las columnas del alumbrado público y sus respectivas luminarias.

Actualmente se trabaja en el cableado subterráneo y la instalación de tableros, además de la terminación del cantero central.

Ese espacio concentrará la red de caños destinada a distintas instalaciones de infraestructura.

Tramo 5: preparación para la pavimentación

Entre Linares y Leales, el tramo 5 atraviesa una etapa de recuperación del movimiento de suelo.

Las lluvias afectaron parte de los trabajos realizados y las tareas actuales están concentradas en recuperar las condiciones necesarias para avanzar posteriormente con la pavimentación.

A pesar de las dificultades provocadas por el clima, desde el municipio señalaron que los trabajos mantienen un buen ritmo.

Tramo 6: avanza el viaducto

Entre el Puente Carretero y calle Leales se desarrolla uno de los puntos centrales del proyecto: la construcción de un viaducto con dos carriles por sentido.

La nueva infraestructura permitirá que las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo de la avenida, con el objetivo de separar los movimientos del tránsito y mejorar la circulación y la seguridad vial.

En este sector ya se completó el 100% de los pilotes. También comenzaron los trabajos de hormigonado de las columnas y continúa la fabricación de las vigas.

La transformación de la Avenida Mosconi atraviesa una etapa en la que comienzan a tomar forma distintos elementos definitivos de la nueva infraestructura.

En julio, el intendente Mariano Gaido anunció que el municipio busca acelerar los trabajos para completar la transformación durante este año, con una inauguración prevista entre diciembre y enero, en lugar del plazo original de mayo de 2027.

El proyecto también contempla intervenciones en el sector de los puentes que conectan Neuquén y Cipolletti, una zona clave para la circulación.

¿Cuándo vuelve a habilitarse el tránsito?

El corte en Linares y Gran Avenida se extenderá durante el fin de semana largo.