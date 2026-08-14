Así funciona la huerta hidropónica de San Patricio del Chañar que transforma la educación técnica en Neuquén

El equipo de la EPEA 3 de San Patricio del Chañar en el evento de Enseñá por Argentina. (Foto: Cecilia Maletti).

La experiencia de la Escuela Provincial de Enseñanza Agrotécnica N° 3 de San Patricio del Chañar se convirtió en uno de los ejemplos concretos del impacto que busca mostrar Enseñá por Argentina en Neuquén. Durante el encuentro realizado este jueves en el Polo Tecnológico, la institución presentó un proyecto de huerta hidropónica que combina producción agropecuaria, ciencia, tecnología, trabajo docente y articulación entre el sector público y el privado.

El director de la escuela, Gustavo Artigas, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse como una línea de acción durante 2025. Este año logró ponerse en marcha con la participación inicial de 27 estudiantes de cuarto año y un equipo de profesores. El proyecto cuenta además con el acompañamiento del municipio local, que facilitó la instalación de un invernadero, y con el apoyo de empresas e instituciones que permitieron avanzar en la concreción de la propuesta.

“Antes del receso logramos ponerla en práctica”, detalló Artigas. Para el director, el valor central de la experiencia está en que los estudiantes se motivan, aprenden nuevas tecnologías y se acercan a una forma de producción que exige investigación, planificación y monitoreo permanente.

Desde la EPEA N°3 celebraron el entusiasmo de los estudiantes. (Gentileza).

Ciencia, tecnología y compromiso en las aulas de Neuquén

Explicó que la hidroponia permite cultivar sin suelo, mediante soluciones nutritivas que circulan en agua. Al aplicarlo en la escuela, el proyecto abre múltiples líneas de aprendizaje. Artigas señaló que, por un lado, los estudiantes trabajan sobre el análisis químico de los nutrientes que necesita cada cultivo, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio o magnesio. También investigan posibles sustratos a partir de recursos disponibles en la zona, como orujo de uva, residuos de manzana, rastrojos de chacra u hojas recolectadas en el pueblo.

Por otro lado, la iniciativa incorpora saberes de física, matemática, tecnología y construcción. Los alumnos deben calcular caudales, definir el flujo de agua, analizar las características de las bombas, montar cañerías, ensamblar materiales y resolver problemas propios de un sistema productivo real. “Todo eso va haciendo que el chico adquiera conocimientos, saberes, herramientas y habilidades para poder poner a funcionar un establecimiento productivo o, en este caso, una huerta hidropónica a escala”, enfatizó el director de la EPEA N° 3.

Agregó que la dinámica también reproduce el funcionamiento de una pequeña unidad productiva. Como en cualquier actividad agropecuaria, el sistema requiere atención durante todo el año. Los estudiantes se organizan con docentes y personal no docente en cronogramas de guardia, incluso los fines de semana y feriados. El objetivo no es solo cuidar el cultivo, sino comprender que la producción no debe descuidarse, porque cualquier cambio en las variables puede afectar la productividad, la rentabilidad o incluso provocar la pérdida total de lo sembrado.

Aunque hoy el grupo foco está integrado por 27 estudiantes de cuarto año, la intención de la escuela es que la huerta se transforme en un entorno formativo para toda la matrícula, que alcanza a unos 280 alumnos de primero a sexto año. De cara al 2027, el proyecto deberá crecer para recibir a los actuales estudiantes de tercer año, una cohorte de 44 chicos, y continuar ampliándose según la demanda educativa.

Huerta hidropónica en San Patricio del Chañar. (Gentileza).

En ese recorrido, Enseñá por Argentina cumplió un rol clave como articulador. Según Artigas, la organización fue “el nexo” que permitió abrir puertas, vincular a la escuela con la línea STEM y facilitar nuevas oportunidades. Primero, a partir de la detección de una necesidad concreta: la conectividad. Como la escuela se encuentra en un ejido rural y no contaba con fibra óptica, la fundación facilitó una antena Starlink que permitió resolver gran parte del problema y garantizar acceso a internet para las prácticas escolares.

A partir de ese vínculo surgió luego la posibilidad de trabajar junto a Vista para abastecer a la institución con el kit necesario para la huerta hidropónica. “El fruto está hoy: los 27 chicos que están disfrutando de esa huerta hidropónica y los 280 chicos que tiene la escuela con acceso a la conectividad”, remarcó el director.

Para Artigas, el caso de la EPEA N° 3 demuestra la importancia de sostener una articulación real entre escuelas, Estado, empresas y organizaciones sociales. “Nadie se salva solo”, afirmó.

El proyecto comenzó a gestarse en 2025 y se concretó este año de la mano de Vista y Enseñá por Argentina. (Foto: Cecilia Maletti).

Una noche para fortalecer la educación en Neuquén

El Polo Tecnológico de Neuquén fue sede este jueves del encuentro: “Una noche a beneficio de la educación en Neuquén”, organizado por Enseñá por Argentina. La actividad reunió a representantes del sector empresario, autoridades provinciales, directivos escolares, docentes, estudiantes y organizaciones aliadas con el objetivo de visibilizar el impacto de los programas educativos que la fundación desarrolla en la provincia y fortalecer una agenda común entre el Estado, las escuelas, la sociedad civil y el sector privado.



La jornada tuvo como eje el vínculo entre educación y desarrollo, en un contexto provincial marcado por el crecimiento de Vaca Muerta y por la necesidad de formar a las nuevas generaciones para los desafíos productivos, tecnológicos y sociales que se abren en Neuquén. Desde 2020, Enseñá por Argentina trabaja en la provincia en alianza con el Ministerio de Educación y con el acompañamiento de distintas empresas. En ese período, sus iniciativas alcanzaron a más de 500 educadores y beneficiaron a más de 40.000 estudiantes.



Diego Manfio, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA e integrante del Consejo Directivo de Enseñá por Argentina, destacó la importancia de unir esfuerzos para mejorar la educación pública. “Lo más importante creo es que los argentinos nos unamos para hacer algo lindo, solidario y que sirva a la sociedad en general”, señaló.



La actividad contó con el respaldo de empresas como Vista, Ingeniería SIMA, Genneia, Itaú, GeoPark, Pluspetrol, Santander, Puente, Valo y otras compañías que acompañan el trabajo de la organización en la provincia.

Con auditorio lleno, presentaron los avances que Enseñá por Argentina promueve en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Enseñá por Argentina: educación, innovación y oportunidades

Enseñá por Argentina es una organización social que trabaja para ampliar las oportunidades educativas de niños, niñas y jóvenes en todo el país. Con más de 15 años de trayectoria, impulsa programas de formación, liderazgo e innovación pedagógica en alianza con ministerios de Educación, escuelas, docentes, empresas y organizaciones de la sociedad civil.



En Neuquén, su trabajo comenzó en 2020 y ya alcanzó a más de 500 educadores y 40.000 estudiantes. Una de sus líneas principales es la formación docente con enfoque STEM, que promueve el aprendizaje basado en proyectos, el uso de tecnología y la resolución de problemas reales en las aulas.



La organización busca acompañar a las comunidades educativas y articular esfuerzos públicos y privados para que el desarrollo productivo también se traduzca en mejores oportunidades para las nuevas generaciones.