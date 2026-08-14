Dolor en la Policía de Río Negro por la muerte de un subcomisario de 44 años

Conmoción en la Policía de Río Negro tras la muerte del subcomisario Marcelo Barroso, de 44 años, quien falleció esta semana a causa de una enfermedad oncológica. Era jefe del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la ciudad y su partida entristeció a todos los miembros locales de la fuerza.

La noticia fue comunicada en las últimas horas por la institución policial. Barroso era uno de los integrantes jóvenes de la estructura especial y había desarrollado una trayectoria que lo ubicaba al frente del COER cipoleño.

La Policía de Río Negro despidió con honores al subcomisario Marcelo Barroso

Sus restos fueron velados en Cipolletti, ciudad donde prestaba servicio y era reconocido por sus compañeros. Luego se dispuso el traslado hacia Viedma, donde continuaron las muestras de respeto de efectivos de distintas dependencias de la fuerza provincial.

Uno de los momentos más emotivos se produjo durante el recorrido por la Ruta 22. Policías se ubicaron al costado del camino para acompañar el paso del cortejo.

Despidieron con honores al subcomisario Marcelo Barroso de Cipolletti. Captura de video.

Desde la Policía de Río Negro expresaron sus condolencias ante la pérdida del jefe del COER cipoleño. En el mensaje oficial señalaron: “Desde la Institución Policial hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias, rogando al Altísimo una pronta y cristiana resignación por su eterno descanso”.

También, en redes sociales, allegados y compañeros expresaron su dolor por la pérdida. Los mensajes de despedida se multiplicaron tras conocerse su fallecimiento, con palabras de afecto y reconocimiento hacia el subcomisario de 44 años.