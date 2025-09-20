Necrológicas de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

HECTOR HERIBERTO PEREZ

Falleció en Neuquén los 64 años de edad. Sus hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 de General Roca; recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Afiliado a IAPS. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.