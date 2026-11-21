MORELLO, VALERIA SUSANA Falleció en Gral. Roca a los 48 años. Sus hijos: Tiziano y Juliana. Sus padres: Daniel Morello y Nélida Codina, su hermana Carolina Morello y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados ayer hasta las 19 en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio PARQUE LAS FUENTES para su cremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

MUNAR, HUGO Falleció en El Hoyo, Chubut, el 16 de noviembre a los 79 años. La comunidad de sus compañeros y amigos de la ex Facultad de Ingeniería de Challacó, Neuquén, despedimos al querido «Recio» con mucho dolor y acompañamos a sus hijos y nietos en este triste momento.