Un insólito episodio se registró en la Ciudad Judicial de Neuquén durante una audiencia en la que la fiscal Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formulaban cargos contra cuatro integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en Senillosa. Mientras se desarrollaba la instancia judicial, el quinto sospechoso de la causa —quien tendría un vínculo con una de las mujeres acusadas— se encontraba sentado entre el público, fue reconocido por las fuerzas de seguridad y quedó inmediatamente detenido.

Tras su aprehensión en plena sala, se programó una nueva audiencia presidida por la jueza de garantías Natalia Pelosso, en la que el hombre terminó formalmente imputado bajo los mismos cargos que el resto de la organización.

Cómo operaba la banda y los allanamientos

La acusación inicial alcanzó a D.L.R., R.A.C.G., A.E.Q.R. y K.B.C.G., a quienes se les atribuye haber comercializado cocaína y cannabis al menos entre el 20 de mayo y el 18 de noviembre de 2026 en viviendas de las calles Laprida, Corrientes y Federico Cartés, en Senillosa. De acuerdo con la investigación, las entregas se realizaban tanto en esos inmuebles como bajo la modalidad de delivery, y contaban además con una propiedad en la calle Fulverto Alvial destinada al acopio de estupefacientes, dinero y vehículos.

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas recibidas mediante el código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. Tras tareas de vigilancia del Departamento Antinarcóticos, el pasado 18 de noviembre se concretaron allanamientos en los que se secuestraron 299,8 gramos de cocaína fraccionados en 33 envoltorios, 23,6 gramos de cannabis, 11 plantas de marihuana, cuatro balanzas de precisión con restos de droga, un posnet, $799.300 en efectivo, 26 cartuchos calibre .22 y teléfonos celulares. A esto se sumaron informes sobre movimientos en billeteras virtuales y testimonios de compradores.

Imputación y medidas cautelares

Con estos elementos, la fiscalía imputó a los integrantes del grupo por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de coautores, y fijó un plazo de cuatro meses para completar las pericias químicas y el análisis de los dispositivos electrónicos.

A pedido de la fiscalía, la jueza Natalia Pelosso dispuso por el término de cuatro meses la prisión domiciliaria de los cuatro imputados iniciales en viviendas alternativas —con custodia policial permanente hasta la colocación de tobilleras electrónicas y rondines diarios—, la prohibición de contacto con testigos, la clausura de los inmuebles de las calles Fulverto Alvial y Laprida, y el embargo de vehículos, cuentas bancarias y billeteras virtuales.