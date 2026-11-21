El crecimiento de Vaca Muerta impulsa el desarrollo del shale, en un contexto de declinación de la actividad convencional. En ese escenario, Go Services apunta a abrir nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia de este tipo de yacimientos, mediante el traslado de conocimientos de ingeniería, gestión y operación del no convencional a la actividad convencional, con el foco puesto en optimizar procesos y reducir costos.

Mariana Urquiola, gerenta de operaciones (COO) de la empresa, explicó a EnergíaON cómo comenzaron a insertarse en la Cuenca Neuquina, cuáles son sus planes a futuro y qué desafíos deberá afrontar el sector en un momento de crecimiento acelerado de la actividad.

Go Services es una empresa orientada al convencional que presta servicios principalmente a Tango Energy, la operadora de Pablo Iuliano que concentra la mayor parte de sus activos en Río Negro, aunque también está presente en Neuquén y Mendoza.

Actualmente trabajan con equipos de torre, obras menores y movimiento de suelo. Su estrategia es fortalecer esos servicios, y «salir a vender afuera» para conseguir algunos clientes adicionales. Si bien hoy su actividad se centra en el convencional, la empresa también busca trabajar en el shale. «La idea es el año que viene enfocarnos en algunos servicios del no convencional», explicó la gerenta.

Go Services apunta a expandirse en la región. Foto: gentileza.

La ejecutiva sostuvo que el objetivo es encontrar soluciones diferentes a las que se aplicaron históricamente en los campos maduros. En ese sentido, destacó la necesidad de incorporar personal capacitado y revisar los procesos operativos antes de avanzar con nuevas inversiones.

«Hace falta mucha mano de obra capacitada y ponerle un poco de cabeza a los procesos más que invertir o tratar de seguir por caminos tradicionales. Es tratar de pensar afuera de la caja, y así traer soluciones diferentes«, afirmó.

Del país «Meca del Petróleo» a Neuquén

Durante la entrevista, Urquila también profundizó en su trayectoria profesional y en los motivos que la impulsaron a volver a la Argentina tras varios años en el exterior y apostar al desarrollo regional. «Yo empecé en Neuquén, justamente cuando no existía Vaca Muerta. Desde ahí hice toda mi carrera en Schlumberger (hoy conocida como SLB). A partir de ahí me moví a Estados Unidos a manejar toda la parte comercial, y desde ahí a Arabia Saudita, que era para mí la meca del petróleo», recordó.

En Arabia Saudita, integraba el equipo de management de la compañía y era una de las tres mujeres que ocupaban esos espacios. «En Arabia, para que te des una idea, la plantilla de Schlumberger tiene alrededor de 5.000 y 6.000 personas. Entonces es muy poco. Pero la verdad que fue un lindo desafío y yo creo que con respeto todo se puede», destacó.

Mariana Urquila cuenta con una extensa experiencia en el exterior. Foto: gentileza.

En ese sentido, valoró la oportunidad de abrirse un camino como mujer en la industria, así como la posibilidad de conocer y trabajar con personas de diferentes lugares del mundo: «Fue muy interesante. La verdad que hubo trabas culturalmente, pero creo que pude sortear muchas dificultades y poder adaptarme a trabajar con gente de otras culturas».

Respecto a cómo ve la diversificación del personal en la Patagonia, destacó como positivo encontrarse con otras colegas. «Ojalá que sigamos creciendo en número de mujeres en liderazgo. Es algo que creo que tenemos que trabajar un poco más también acá en la cuenca, como en toda la industria», expresó.

Los principales desafíos creo que son entender muy bien la necesidad del cliente y después trabajar en lo que nadie ve, en las transiciones entre las distintas etapas de los pozos. Mariana Urquiola, COO de Go Services.

Para la COO de Go Services, su recorrido internacional fue un «desafío lindo», donde adquirió varios conocimientos que hoy busca «traerlos acá y aplicarlos». Si bien no es originaria de Neuquén —viene del norte argentino— creció profesionalmente en la provincia, a la que considera el «foco del petróleo» en el país.

«Me puso muy contenta que me hayan contactado para formar parte de un proyecto que se veía que tenía potencial cuando me lo ofrecieron, y que ahora lo estamos viendo», afirmó. Según explicó, en el exterior se reconoce la actividad no convencional en Argentina, ya que es una de las pocas naciones en implementarlo.

«Muchas de las cosas que nosotros hacíamos en el pasado, yo las llevé a afuera, y ahora estoy trayendo cosas que hice allá para la región. Creo que es una retroalimentación muy importante y que genera valor agregado«, sostuvo.

Los desafíos del sector de cara a los próximos años

De cara a los próximos años, la gerenta identificó como uno de los principales desafíos comprender las necesidades de cada cliente y optimizar las transiciones entre las distintas etapas de los pozos.

«Los principales desafíos creo que son entender muy bien la necesidad del cliente y después trabajar en lo que nadie ve, en las transiciones entre las distintas etapas de los pozos. Hay que darle mucha energía y cabeza a esas transiciones, buscando una solución inteligente que no sea costosa», afirmó.

Urquiola también destacó la importancia de que las condiciones regulatorias acompañen el crecimiento de la actividad. Consideró que existe una mayor articulación entre el Estado, las empresas privadas y las instituciones, aunque señaló que ese proceso todavía debe continuar.

«Los intereses están muy alineados y de a poco se van ajustando con lo que se necesita, con las resoluciones y con las facilidades. Porque al final nosotros necesitamos la regulación para poder prestar un servicio y estar todos en el mismo nivel», concluyó.