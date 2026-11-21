Claudio Castro, el policía de Río Negro que dedica parte de su tiempo a reparar bicicletas y entregarlas a jóvenes del Alto Valle. Foto: gentileza

Claudio Castro trabaja en la Policía de Río Negro desde hace 15 años, pero desde hace nueve lleva adelante una tarea que se extiende más allá de su uniforme: conseguir, reparar y entregar bicicletas a chicos que las necesitan.

La iniciativa comenzó en 2017, después de poner en marcha dos merenderos en Huergo y Godoy, que con el tiempo se transformaron en campañas solidarias, reuniendo desde ropa y calzado hasta piletas para las infancias del Alto Valle.

Más de 400 bicicletas para niños y niñas del Alto Valle

Con un régimen de dos días de servicio y dos de franco en la policía, Castro destina parte de su tiempo libre a restaurar bicicletas y entregarlas a sus nuevos dueños, que hoy se acercan a los 400 niños, niñas y adolescentes.

«Aprovechaba mis descansos en la comisaria para arreglarlas», manifestó el agente que en 2023 impulsó una campaña para restaurar las bicicletas secuestradas, que se encontraban abandonadas en la comisaría N° 16 de Huergo, y entregarlas durante Pascuas.

Algunas de las bicicletas recuperadas para adolescentes de zonas rurales, con reparaciones financiadas por el propio Castro. Foto: gentileza

«Después de gestionar la nota con la Jefatura, pudimos recuperar aproximadamente 30 unidades«, explicó el agente en relación con las dos tandas de bicicletas restauradas en esa ocasión, siendo destacado por la prensa de la policía rionegrina ese año.

«Al ser pueblo chico, todos nos conocemos»

Castro explicó que al principio trataba de identificar las necesidades a partir de lo que observa durante sus recorridos policiales, pero que con el paso del tiempo, vecinos y comerciantes empezaron a reconocerlo.

«Ahora es automático, la gente directamente me escribe para que pueda pasar a buscar las bicicletas o lo que tengan para donar», relató en relación con las colectas que hoy reúnen desde alimento y calzado hasta piletas para las chacras y escuelas.

Hasta el momento, han concretado la donación de entre 10 y 15 piletas destinadas a las chacras, escuelas y merenderos. Foto: gentileza

Entre los casos que más marcaron el trayecto de Castro, destaca la Navidad de 2018 en que donaron una caja con provisiones para la cena de fin de año que pudo ser entregada a una familia que no tenía para comer, el incendio de una casa en Godoy durante 2022 y la concreción de una bicicleta para un niño de la primaria Yapeyú, ubicada a unos 3 km de Huergo.

«Siempre me lo cruzaba caminando con su papá, yendo a la escuela N° 43, así que un día les hablé y pudimos conseguir una bici para que tenga en qué ir«, contó el policía.

Algunas de las bicicletas entregadas durante el evento solidario de «24 horas pedaleando por un sueño», realizado en Regina. Foto: gentileza

Aunque también han sido destacadas sus participaciones en eventos locales y festividades como las Pascuas de 2021, donde gestionó juegos, inflables y un robot led para 70 infantes de los hogares Niño Jesús y San José, en Regina.

«Una bicicleta para Lauti», el sueño de ser bombero

En 2024, Castro fue invitado a participar de la actividad solidaria «24 Horas Pedaleando por un Sueño», donde conoció la historia de Lautaro Hernández, un joven del barrio La Grava de Villa Regina cuyo sueño era ser bombero.

Lautaro, durante la 15.ª edición de la fiesta provincial realizada en Regina, en octubre de este año. Foto: gentileza

A raíz de ello, el policía se contactó con la Escuela Laboral N.º 15 de Ingeniero Huergo, orientada a la educación integral de jóvenes con discapacidad, donde colaboro con estudiantes de metalúrgica para acondicionar la bicicleta e incorporar una estructura con su propia «bomba de agua». «Este año también fui invitado al evento y ahí andaba Lauti en su bici, con casco y todo», señaló Castro.

Navidad en Río Negro y nuevas metas

Con la llegada de las fiestas, Castro ya empezó a organizar una nueva entrega. «Tengo tres bicicletas y estoy esperando a mi franco para pasar a retirar otras cuatro», señaló el policía, que busca acondicionar entre 15 y 20 unidades antes de Navidad.

Algunos de los regalos entregados durante las festividades de 2019, que incluyeron «saltarines», patinetas y andadores, entre otros. Foto: gentileza

Por el momento, la tarea continúa dependiendo de las donaciones que recibe y del tiempo que puede dedicarle durante sus francos policiales, destacando el apoyo de los vecinos que lo han llevado a ser reconocido por el Senado de la Nación en noviembre de 2018, cuando el merendero aún se encontraba activo, y a la nominación de «Solidario 2026» en Tucumán que se realizará el mes próximo.