El Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro registró un mayor volumen de gestiones que hace dos años. Foto: Marcelo Ochoa.

¿Más trámites significa que se venden más propiedades? Durante septiembre y octubre, el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro contabilizó 18.636 trámites, casi un 30% más que hace dos años. Las escrituras, por su parte se mantuvieron estables.

Qué pasó con las escrituras de inmuebles en Río Negro

Durante septiembre y octubre de 2026 se registraron 1.783 escrituras en Río Negro, frente a las 2.070 del mismo período de 2025 y las 1.548 de 2024.

De esta manera, las operaciones inmobiliarias cayeron un 13,9% interanual, aunque se mantienen un 15,2% por encima de las contabilizadas hace dos años.

En lo que va del año, Río Negro acumula 8.907 escrituras entre enero y octubre. El dato amplía el seguimiento que se había realizado en agosto, cuando el acumulado de los primeros ocho meses alcanzaba las 7.124 operaciones.

Más trámites que en 2024 y 2025

Durante septiembre y octubre de 2026, el Registro de la Propiedad Inmueble recibió 18.636 trámites. El dato representa un aumento del 2,5% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 18.175 gestiones.

La diferencia se amplía al comparar con 2024. En aquel año, durante el mismo bimestre, el organismo había recibido 14.377 trámites. De esta manera, el volumen de septiembre y octubre de 2026 fue casi un 30% superior al de hace dos años.

El crecimiento se observa en el movimiento general del organismo, que incluye distintas solicitudes y certificaciones vinculadas con los inmuebles.

Por qué aumentan los trámites, pero las escrituras se mantienen

Daniel Balduini, director del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro, contó que «mes a mes van subiendo los trámites, pero las compraventas están estables».

Una de las razones detrás de esa diferencia es que «se piden informes que luego no se concretan en operaciones reales», explicó.

También señaló que la gratuidad de determinados informes puede influir en la cantidad de solicitudes que ingresan. «Se piden informes por ser gratis y luego no se tramitan», indicó.

Los pedidos de certificados e informes forman parte del movimiento registral y pueden responder a diferentes necesidades, entre ellas consultas previas a una operación. Sin embargo, no todos esos pedidos necesariamente avanzan hacia la compra o venta de una propiedad.

Roca concentró la mayor cantidad de gestiones

El informe correspondiente a septiembre y octubre también mostró cómo se distribuyó el movimiento entre las delegaciones del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro.

Roca concentró la mayor proporción, con el 31,1% de los trámites iniciados. Bariloche se ubicó en segundo lugar, con el 27,1%; Viedma reunió el 22,2% y Cipolletti, el 19,6%.

Cuáles fueron los trámites más solicitados

Entre las gestiones que más ingresaron al organismo durante septiembre y octubre se destacaron los certificados de dominio, con 3.942 solicitudes, y los certificados de inhibiciones, con 3.940.

También se contabilizaron 3.456 informes de asiento vigente y 1.727 solicitudes de existencia de bienes inmuebles.

Las escrituras, registradas bajo el trámite de compraventa, sumaron 1.783 operaciones y se ubicaron entre las principales gestiones del período, que en total alcanzó 18.636 trámites en las delegaciones de Río Negro.