Parque Escultórico Vía Christi, con 55 obras distribuidas en 23 estaciones.

La Patagonia tiene sus caminos de fe. Algunos atraviesan pueblos cordilleranos y conservan la historia de las misiones salesianas; otros dialogan con los pueblos originarios, o llegan hasta santuarios que cada año reciben miles de peregrinos o proponen recorridos que combinan espiritualidad, arte y naturaleza.

Esa diversidad forma parte de un catálogo de 80 destinos religiosos de Argentina que elaboró la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con la colaboración de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, motivada por la expectativa de la visita del papa León XIV al país, busca reunir lugares que forman parte del patrimonio religioso y cultural argentino.

El relevamiento abarca las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Incluye iglesias centenarias, capillas coloniales, santuarios, misiones jesuíticas, celebraciones populares y circuitos que permiten conocer distintas expresiones de la fe.

Para quienes viven en la Patagonia o planean viajar hacia el sur, el listado ofrece varias alternativas. Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego reúnen historias y paisajes muy diferentes, con un denominador común: la huella que dejaron las comunidades religiosas y las tradiciones que todavía convocan a sus habitantes.

Neuquén

La provincia concentra algunos de los espacios más representativos de la espiritualidad patagónica. El catálogo destaca a Junín de los Andes, con el Parque Escultórico Vía Christi que reúne 55 obras distribuidas en 23 estaciones. Las esculturas representan escenas de la tradición cristiana e incorporan elementos de las culturas originarias, especialmente de la mapuche.

En la misma localidad se encuentra el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, un templo de arquitectura moderna que integra símbolos de la cultura mapuche con la tradición cristiana.

Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña.

La figura de Ceferino Namuncurá también ocupa un lugar central en el recorrido. En San Ignacio, a unos kilómetros de Junín de los Andes, se encuentra su mausoleo, donde descansan los restos del joven salesiano de origen mapuche. Es uno de los espacios de devoción más importantes de la provincia y recibe visitantes que llegan para conocer su historia.

El catálogo también incorpora el Circuito Norte Neuquino, una propuesta que permite recorrer capillas, comunidades y paisajes vinculados con la presencia de los misioneros salesianos.

Río Negro

La propuesta del catálogo tiene dos puntos de referencia ligados a figuras centrales de la historia religiosa de la provincia.

Peregrinación a Ceferino Namuncurá en Chimpay.

Uno es Chimpay, localidad donde nació Ceferino Namuncurá en 1886. Cada 26 de agosto, durante la Semana Ceferiniana, miles de peregrinos llegan hasta el santuario para participar de las celebraciones en memoria del joven salesiano, convertido en beato en 2007.

El otro recorrido está en Viedma y reúne los lugares vinculados con Artémides Zatti y Ceferino. El circuito incluye la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, el antiguo Colegio San Francisco de Sales y el Museo Salesiano. Es una oportunidad para conocer la historia de la presencia salesiana en la capital rionegrina y la vida de Zatti, el enfermero que dedicó décadas a la atención de los enfermos y fue canonizado en 2022 por el Papa Francisco.

Chubut

La propuesta del catálogo reúne tres experiencias que permiten acercarse a distintas expresiones de la espiritualidad y la historia provincial.

Una de las más singulares es el Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn, una celebración de Semana Santa en la que una cruz es sumergida en el mar y trasladada por buzos a unos ocho metros de profundidad. La ceremonia convierte al Golfo Nuevo en escenario de una manifestación religiosa poco habitual.

Capillas galesas en Gaiman, Dolavon, Trelew, Esquel y Trevelin.

Otra alternativa es el circuito de capillas galesas, un recorrido por los templos que conserva el legado de los inmigrantes llegados a la provincia en 1865. Las capillas de Gaiman, Dolavon, Trelew, Esquel y Trevelin permiten conocer parte de esa historia, en la que la religión tuvo un papel central en la organización de las primeras comunidades.

En Gualjaina, el Vía Crucis a la Virgen de la Buitrera propone una experiencia diferente: son 14 estaciones distribuidas a lo largo del Cañadón Buitrera, dentro del Área Natural Protegida Piedra Parada. Allí, la caminata religiosa se desarrolla entre las formaciones rocosas características de la zona.

Santa Cruz

Se destaca la Ruta de los Salesianos, un circuito de aproximadamente 120 kilómetros que conecta Puerto Deseado con la Ruta Nacional 3. A lo largo del recorrido aparecen monumentos dedicados a Don Bosco y Ceferino Namuncurá, capillas y distintos espacios de devoción.

También propone conocer el Santuario Natural Gruta de Lourdes, en Puerto Deseado. Ubicado dentro de un cañadón, cuenta con un sendero conocido como Camino del Santo Rosario y recibe peregrinos durante distintas celebraciones religiosas.

Tierra del Fuego

En Río Grande se encuentra la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, fundada el 11 de noviembre de 1893. El conjunto conserva parte del patrimonio vinculado con la obra salesiana y la historia del pueblo originario Selk’nam. Actualmente funciona allí una escuela agrotécnica y un Museo Histórico y de Ciencias Naturales, que permiten acercarse a la historia de la misión y de la región.

La Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria es un imperdible en tu visita por Río Grande.

Los destinos de fe en todo el país

Buenos Aires

Basílica de Nuestra Señora de Luján: el principal santuario mariano del país, recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año.

el principal santuario mariano del país, recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año. Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás: uno de los centros de peregrinación más importantes de Argentina.

uno de los centros de peregrinación más importantes de Argentina. Monte Calvario de Tandil: reúne 14 grupos escultóricos del Vía Crucis y una cruz de 22 metros.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Catedral Metropolitana: frente a Plaza de Mayo, conserva el mausoleo de José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco.

frente a Plaza de Mayo, conserva el mausoleo de José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco. Circuito Buenos Aires Judía: incluye sinagogas y museos que permiten conocer la historia de la comunidad judía.

incluye sinagogas y museos que permiten conocer la historia de la comunidad judía. Centro Cultural Islámico Rey Fahd: alberga la mezquita más grande de Latinoamérica.

Córdoba

Camino de Brochero: recorre los principales sitios vinculados con la vida del Cura Gaucho, primer santo nacido y fallecido en Argentina.

recorre los principales sitios vinculados con la vida del Cura Gaucho, primer santo nacido y fallecido en Argentina. Catedral de Córdoba: Monumento Histórico Nacional, su construcción comenzó en el siglo XVI.

Mendoza

Cristo Redentor de los Andes: monumento inaugurado en 1904 en el Paso de Uspallata, símbolo de paz entre Argentina y Chile.

monumento inaugurado en 1904 en el Paso de Uspallata, símbolo de paz entre Argentina y Chile. Santuario de la Virgen de la Carrodilla: centro de una de las devociones más representativas de la provincia.

San Juan

Santuario de la Difunta Correa: en Vallecito, recibe más de un millón de peregrinos al año y es uno de los principales espacios de religiosidad popular.

en Vallecito, recibe más de un millón de peregrinos al año y es uno de los principales espacios de religiosidad popular. Santuario de San Expedito: en Bermejo, celebra su fiesta patronal cada 19 de abril.

San Luis

Santuario del Cristo de Renca: convoca a miles de fieles cada 3 de mayo.

convoca a miles de fieles cada 3 de mayo. Santuario Cristo de la Quebrada: en Villa de la Quebrada, se destaca por su Vía Crucis con 62 figuras de tamaño natural.

Chaco

Santuario de la Virgen de la Laguna: en Mesón de Fierro, reúne a más de 40.000 peregrinos cada 8 de diciembre.

en Mesón de Fierro, reúne a más de 40.000 peregrinos cada 8 de diciembre. Misión Franciscana de Nueva Pompeya: un valioso testimonio histórico de la evangelización en el Gran Chaco.

Corrientes

Basílica de Nuestra Señora de Itatí: uno de los santuarios marianos más importantes del Litoral.

uno de los santuarios marianos más importantes del Litoral. Santuario del Gauchito Gil: en Mercedes, recibe miles de devotos cada 8 de enero.

Entre Ríos

Peregrinación de los Pueblos: caminata de más de 90 kilómetros entre Hasenkamp y Paraná que convoca a miles de fieles.

caminata de más de 90 kilómetros entre Hasenkamp y Paraná que convoca a miles de fieles. Circuito de las Colonias Judías: permite conocer antiguas sinagogas, cementerios y museos de localidades como Basavilbaso y Villaguay.

Formosa

Vía Crucis Formoseño: se extiende por 501 kilómetros sobre la Ruta Nacional 81 y fue reconocido por el Libro Guinness como el más largo del mundo.

se extiende por 501 kilómetros sobre la Ruta Nacional 81 y fue reconocido por el Libro Guinness como el más largo del mundo. Misión San Francisco de Laishí: fundada en 1901, conserva construcciones históricas de la misión franciscana.

Misiones

Parque Temático de la Cruz: en Santa Ana, tiene una cruz de 82 metros de altura y miradores sobre la selva misionera.

en Santa Ana, tiene una cruz de 82 metros de altura y miradores sobre la selva misionera. Jardín Bíblico: en Oberá, recrea distintos momentos de la vida de Jesucristo.

Santa Fe

Circuito de Turismo Religioso Ecuménico: en Esperanza, reúne templos católicos, evangélicos y ortodoxos.

en Esperanza, reúne templos católicos, evangélicos y ortodoxos. Colonia Judía Moisés Ville: conserva sinagogas históricas, un museo y el cementerio israelita más antiguo del país.

Catamarca

Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle: uno de los principales centros de devoción mariana del Norte argentino.

uno de los principales centros de devoción mariana del Norte argentino. Santuario de la Virgen del Valle, La Gruta: según la tradición, allí fue encontrada la imagen hacia 1620.

según la tradición, allí fue encontrada la imagen hacia 1620. Ruta del Adobe: entre Tinogasta y Fiambalá, recorre capillas, iglesias y construcciones históricas.

Jujuy

Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca: combina tradiciones católicas y andinas, con peregrinaciones y celebraciones populares.

combina tradiciones católicas y andinas, con peregrinaciones y celebraciones populares. Toreo de la Vincha: en Casabindo, se realiza cada 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción.

La Rioja

Santuario del Señor de la Peña: en El Barreal de Arauco, recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes durante Semana Santa.

en El Barreal de Arauco, recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes durante Semana Santa. Tinkunaco: celebración religiosa y cultural que se realiza cada 31 de diciembre en la capital provincial.

celebración religiosa y cultural que se realiza cada 31 de diciembre en la capital provincial. Parque Temático Memoria y Martirio: en Punta de los Llanos, recuerda a monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos.

Salta

Camino del Milagro: una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de América del Sur, con su celebración central cada 15 de septiembre.

una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de América del Sur, con su celebración central cada 15 de septiembre. Santuario de la Virgen del Cerro: en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país.

en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país. Complejo Cultural San Francisco: reúne iglesia, convento, museo, biblioteca y archivo.

Santiago del Estero

Santuario de Mama Antula: en Villa Silípica, permite conocer el lugar de nacimiento de la primera santa argentina.

en Villa Silípica, permite conocer el lugar de nacimiento de la primera santa argentina. Catedral Basílica de Santiago del Estero: conocida como la Madre de Iglesias, tiene sus orígenes en 1570.

Tucumán