Avenida Mosconi en Neuquén: habilitaron los primeros 200 metros y habrá nuevas aperturas cada 20 días

Vista aérea de la avenida Mosconi en Neuquén: el nuevo tramo suma bicisenda, veredas a nivel, estacionamiento y arbolado, mientras las obras avanzan hacia el puente carretero. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén habilitó este viernes los primeros 200 metros de la Gran Avenida, entre Chaneton y Gatica. El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron el tramo, que funciona como una muestra del diseño final que tendrá todo el corredor.

La obra, la transformación urbana más ambiciosa de Neuquén capital, busca cambiar definitivamente la fisonomía comercial y vial de la ciudad. El cronograma prevé nuevas habilitaciones cada 20 días hacia la zona del puente carretero.

“Orgullosos con el gobernador de llevar adelante la habilitación de la primera etapa de la Gran Avenida, una avenida que viene a consolidar lo que es una gran capital que se planificó”, expresó Gaido. Al recorrer la nueva traza, Figueroa destacó: “Realmente Mariano se la jugó en este sentido, dijo vamos a transformar esta avenida”.

Cómo sigue el cronograma de la Gran Avenida hacia el puente carretero

El municipio continuará los trabajos con la misma intensidad en los próximos tramos. “Las próximas etapas que se van habilitando son cada 20 días, así que todos los frentistas ya lo tienen absolutamente claro”, anunció Gaido para brindar previsibilidad.

La agilidad en los tiempos de ejecución es uno de los ejes de la política de obra pública del municipio, que apunta a minimizar las molestias. “Ya habilitamos la primera etapa que es a partir de administrar eficientemente los neuquinos y demostrando que se trabaja las 24 horas”, enfatizó el intendente.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, durante la habilitación del primer tramo renovado de la avenida Mosconi en Neuquén. (Foto: gentileza)

El avance sostenido de las cuadrillas fue posible gracias a la articulación con el sector privado local y el trabajo ininterrumpido de las maquinarias pesadas. “Lo hacemos rapidísimo, mucho más rápido de lo que estaba previsto con la empresa neuquina, con los trabajadores”, destacó Gaido.

Pluviales bajo la bicisenda: la obra para contener grandes tormentas en Neuquén

El proyecto integral no solo modifica la circulación peatonal y vehicular, sino que busca resolver un problema histórico de la ciudad. Para eso se construyó un sistema subterráneo de desagües pluviales preparado para contener grandes tormentas.

El tramo habilitado de la avenida Mosconi, entre Chaneton y Gatica, ya tiene semáforos nuevos, cantero central y velocidad máxima de 60 km/h. (Foto: Gentileza)

“Tiene que ver con hoy lo que está sucediendo, esta situación climática ante la que Neuquén se prepara con estas obras tan importantes como es esta Gran Avenida emblemática, con el escurrimiento del agua a través de los pluviales”, detalló el jefe comunal.

Toda la red de contención hídrica quedó ubicada por debajo de la nueva bicisenda, lo que demandó un movimiento de suelo y una inversión en infraestructura sin precedentes. “Más de 2.500 camiones llegaron a la ciudad con caños y están incorporados en todas esta avenida”, graficó Gaido sobre la logística desplegada.

Más carriles, estacionamiento, árboles y ciclovía: qué cambia en la Gran Avenida

El gobernador valoró que el impacto de la modernización se percibe de forma directa al caminar el nuevo tramo. “Esta obra termina mejorando la circulación”, señaló Figueroa.

“Me empiezo a imaginar Neuquén atravesado por la avenida de esta característica en toda su extensión”, proyectó el mandatario. El corredor sumará carriles, bicisendas, arbolado, veredas, estacionamiento y comercios a la misma altura de la avenida, con un ensanchamiento estructural que agilizará el tránsito diario.

La nueva estética también busca beneficiar al sector comercial, al unificar los niveles del espacio público y sumar árboles para el resguardo frente a las altas temperaturas. “Tenemos un carril más para funcionar, también tenemos la posibilidad de estacionar los vehículos, tenemos árboles, se ven los negocios a la misma altura, con lo cual permite transitarla de otra manera”, describió Figueroa.

Uno de los mayores atractivos de esta primera etapa es la ciclovía construida a nuevo, pensada como nexo de movilidad sustentable para los vecinos de todos los barrios. “Si acá nosotros seguimos hasta Obreros Argentinos, tomamos por ejemplo Figueroa, podemos hacer todo el Paseo Costero”, explicó el gobernador.

La planificación y la ejecución conjunta entre la Provincia y el municipio fueron clave para concretar una mejora reclamada durante décadas. “Es una muy buena demostración de cómo va a quedar esta gran obra que repito se ha jugado Mariano y todo su equipo y yo lo felicito”, concluyó Figueroa.