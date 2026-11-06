Activan un operativo especial en Ruta provincial 6 por la visita del Papa León XIV

Activan un operativo especial en la Ruta 6 por la visita del Papa León XIV.

La Argentina celebra la visita del Papa León XIV. La llegada del Sumo Pontífice incluye tres misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros y otras actividades durante sus cuatro días en el país.

En este contexto, la Policía de Río Negro puso en marcha este viernes un operativo especial de seguridad vial sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías de General Roca, en el marco del dispositivo preventivo por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El procedimiento está a cargo de la Brigada Rural, en conjunto con personal de Seguridad Vial de Paso Córdoba, y se desarrolla a la altura del sector conocido como Tres Cruces.

Controles sobre la Ruta 6 cerca de Roca

Los efectivos realizan controles de tránsito e identificación de vehículos, en cumplimiento de las directivas establecidas por la Dirección General de Seguridad de la Policía de Río Negro.

Según informaron desde la unidad policial, las tareas preventivas continuarán de manera fija durante las próximas horas, con el objetivo de garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación en ese corredor provincial.

Cómo ver la visita del papa León XIV a la Argentina: señales oficiales, streaming y horarios

Los fieles que no puedan asistir de manera presencial tendrán distintas alternativas para seguir la visita papal en vivo, tanto por televisión como a través de plataformas digitales. De acuerdo con el cronograma oficial, León XIV celebrará tres misas durante su estadía en el país. Las ceremonias se realizarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con horarios previstos por la mañana.

La primera será el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda misa tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba.

La última celebración está programada para el miércoles 11 de noviembre, también a las 10, en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La programación tendrá lugar en distintas señales de televisión. El Trece, TN, Canal 9, Canal Orbe 21 y Canal 5TV preparan coberturas especiales para seguir las actividades del Papa. Otros canales también modificarán sus grillas para transmitir los principales acontecimientos de la visita.

Uno de los momentos que tendrá mayor despliegue televisivo será la misa del lunes, en el Monumento de los Españoles. El Gobierno nacional confirmó que la celebración se emitirá por cadena nacional.