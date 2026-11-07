Firmeza y definición: cómo funciona el nuevo serum efecto lifting 5D

La pérdida de firmeza y elasticidad es parte de los cambios naturales de la piel. Para acompañarlos, llega una nueva propuesta de cuidado que apuesta por el efecto lifting 5D y una apariencia más esculpida.

Con el paso del tiempo, el rostro va cambiando y algunas zonas comienzan a perder definición. Las mejillas, la línea mandibular y el cuello son algunas de las áreas donde estos signos suelen hacerse más visibles. Pensando en esto, Estée Lauder presenta Revitalizing Supreme+Sculpting Serum, un nuevo sérum reafirmante inspirado en el concepto de lifting facial 5D.

Desarrollado a partir de más de 30 años de investigación sobre el colágeno, combina Biotech Collagen con hexapéptidos 8 y 9 para ayudar a mejorar visiblemente la firmeza, la elasticidad y la definición de la piel. Su acción se enfoca en cinco dimensiones del rostro y el cuello: la parte superior, los pliegues nasolabiales, las mejillas y la mandíbula.

Su textura ligera y sedosa se absorbe rápidamente y se integra fácilmente a la rutina de mañana y de noche, antes de la crema hidratante. También puede combinarse con Advanced Night Repair, sumando hidratación y luminosidad a una rutina que busca acompañar las necesidades de la piel. Una alternativa para quienes quieren poner el foco en la firmeza y sumar un paso específico al cuidado diario.