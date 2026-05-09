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Necrológicas de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, sábado 9 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Ocampos, Maria de Guadalupe

Un año sin tí pero con tu recuerdo intacto en nuestros corazones. Tu luz nunca se apagará. Descansa en paz. Tus hijos, nietas y esposo.

NERI VDA. DE TOTTI, RAQUEL

Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Cesar y Patricia. Sus hijas políticas. Sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación ayer a las 13.30 en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CORVALAN, CRISTIAN FLAVIO

Falleció en Neuquén a los 24 años. Sus padres Nadia Ortega y Cristian Corvalan, sus hermanas, sus abuelos, tíos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a Gral. Roca y velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura el 06/05/2026 a las 11 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a Sind. de Camioneros SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

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