Necrológicas de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Ocampos, Maria de Guadalupe Un año sin tí pero con tu recuerdo intacto en nuestros corazones. Tu luz nunca se apagará. Descansa en paz. Tus hijos, nietas y esposo.

NERI VDA. DE TOTTI, RAQUEL Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Cesar y Patricia. Sus hijas políticas. Sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación ayer a las 13.30 en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO