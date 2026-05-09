Río Negro abrió la inscripción para su histórico plan de viviendas inclusivas: cómo será la selección

Cada unidad tendrá características específicas de acuerdo a la composición familiar y situación funcional. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha «Construir Inclusión», el primer plan habitacional de la provincia destinado exclusivamente a familias con integrantes con discapacidad. La iniciativa prevé una primera etapa de 100 viviendas adaptadas y será financiada íntegramente con fondos provinciales.

El programa fue presentado por el gobernador Alberto Weretilneck y ejecutado a través del IPPV junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Según detalló el interventor IPPV, Mariano Lavin a Diario RÍO NEGRO, actualmente el plan se encuentra en la etapa de inscripción y análisis de documentación. El proceso contempla dos instancias: una primera entre abril y mayo y otra durante junio, con evaluación de cada caso por parte de equipos técnicos y de la Subsecretaría de Políticas Públicas en Discapacidad.

«Después del armado de los legajos se chequea que se cumplan los requisitos y se analiza cada situación de salud y habitabilidad», indicó.

Mariano Lavin, interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

El funcionario explicó que el tipo de vivienda dependerá de la composición de cada familia. «No es lo mismo una persona sola que una familia. Puede ser un monoambiente o viviendas de una o dos habitaciones, siempre con la estructura necesaria para cada caso», señaló.

Cuándo podrían comenzar las obras

Aunque todavía no hay una fecha definida para el inicio de la construcción, desde el organismo estiman que antes de fin de año podrían firmarse los primeros contratos de obra y que durante el primer trimestre de 2027 ya haya viviendas en ejecución.

Lavin sostuvo que los tiempos dependerán de distintos factores, entre ellos la disponibilidad de terrenos en cada localidad y el avance de los procesos administrativos y licitatorios.

«Desde que se publica una licitación pública hasta la adjudicación pasan alrededor de 45 días, y luego viene todo el trámite administrativo», explicó.

También precisó que una vez iniciada la obra, el plazo de construcción de cada vivienda ronda entre 10 y 12 meses.

Viviendas accesibles y con diseño universal

Uno de los aspectos centrales del programa es que todas las unidades estarán construidas bajo criterios de diseño universal, es decir, preparadas desde el inicio para garantizar accesibilidad y transitabilidad.

«Todas las viviendas que estamos construyendo tienen diseño universal, lo que significa que están preparadas para la transitabilidad de una persona en silla de ruedas, sin necesidad de hacer modificaciones estructurales», afirmó Lavin.

Actualmente, el IPPV ya reserva un mínimo del 10% de las viviendas de cada plan para personas con discapacidad, aunque en esta oportunidad se trata de una línea específica y exclusiva.

Cuánto costarán las viviendas

El costo estimado de las viviendas será variable según la localidad, el movimiento de suelo y el tipo de unidad habitacional.

«No es lo mismo construir en Bariloche que en Cipolletti», ejemplificó Lavin. Según indicó, el valor de cada vivienda se ubicará entre 70 y 100 millones de pesos.

Además, remarcó que la distribución de las 100 casas dependerá de la cantidad de inscriptos en cada ciudad. «No hay un cupo fijo por localidad. La inscripción nos va a dar el parámetro de dónde y cuántas viviendas hacer«, explicó.

Cómo anotarse

La inscripción puede realizarse de manera online, a través de IPPV Río Negro, o presencialmente en cualquiera de las 18 delegaciones del organismo en la provincia.

El proceso de inscripción tendrá dos etapas:

Del 29 de abril al 29 de mayo de 2026

Del 1 de junio al 15 de julio de 2026

Entre la documentación requerida se solicita:

DNI de todo el grupo familiar conviviente.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Acta de matrimonio o unión convivencial, en caso de corresponder.

Certificado de antecedentes penales de los titulares.

Certificado de propiedades de catastro municipal.

Comprobantes de ingresos.

Una vez presentada la documentación, el IPPV verificará el cumplimiento de los requisitos y conformará el expediente con número de legajo. Luego, cada caso será evaluado por la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, que definirá el orden de prioridad según la vulnerabilidad social y funcional de las familias