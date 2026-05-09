Vaca Muerta ante la vidriera del mundo se apalanca de la seguridad energética

La Offshore Technology Conference (OTC) es considerada la exposición del sector petrolero más grande del mundo, pero así como la muestra ADIPEC, de Emiratos Árabes Unidos está en vías de desplazarla, el paso de Argentina por la feria de la meca petrolera de Texas tampoco guarda relación con lo ocurrido en los años anteriores.



El mensaje del gobierno neuquino, de las principales petroleras como YPF y Pan American Energy (PAE), entre otras, y de las empresas del entramado pyme fue claro: Vaca Muerta ya no es un proyecto, es una realidad lista para exportar al mundo tanto su petróleo como su gas natural.

El primer punto de quiebre en el peso de Argentina, de la mano de Vaca Muerta, en el encuentro realizado en Houston vino del mismo stand que la delegación argentina tuvo. Con una ubicación que ya no es la esquina del fondo de la megamuestra, pero además con una superficie de más de 250 metros cuadrados, sin lugar a dudas tuvo una presencia destacada.

El segundo cambio notorio vino de la participación en el espacio de charlas técnicas de la OTC, un lugar que había contado con escuetas presencias de algunas de las empresas líderes de la producción Argentina, pero que en este año tuvo un espacio de tres horas y bajo un lema que es casi la yapa del cambio, “Argentina como un socio energético confiable: el rol de Vaca Muerta en el mercado energético global”.

En este encuentro, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dejó un mensaje claro al marcar que “se tenía que generar el circulo virtuoso, que el gobierno nacional de el contexto como el RIGI, los privados hagan la inversión y lo mismo con el gobierno provincial y municipios, trabajando entre todos, tampoco solo YPF, y esto se logró”.

Argentina tuvo un espacio destacado en las charlas de la OTC de Houston.

Y enfatizó “no tengo ninguna duda que vamos a llegar al objetivo exportador y gracias al círculo virtuoso van a llegar más empresas extranjeras que las necesitamos para que haya más compentencia”. Y coincidió con la frase acuñada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al señalar que “esto es un desafío generacional”.

La yapa detrás de este círculo virtuoso marcado por Marín está en lo que se desató hace dos meses al otro lado del mundo. El conflicto en Medio Oriente dispara en estas semanas los precios del petróleo y el gas, pero a largo plazo lo que disparó fue un cambio global de visión: hoy más que precios bajos, lo que más se busca es la seguridad en la provisión energética.

Y en esa seguridad, Vaca Muerta encuentra un trampolín no planificado para sus planes exportadores, pues está alejada de los puntos en guerra y de los países en conflicto, y con la posibilidad de llevar su producción tanto por el océano Atlántico, como por el Pacífico.

Este cambio se vio con claridad en el entramado pyme que año a año participa de la feria OTC, y que lejos de los primeros viajes en lo que buscaban asociarse a empresas norteamericanas para entrar en su robusto mercado, ahora el foco es el opuesto, pues son las firmas norteamericanas las que buscan ingresar a Vaca Muerta en asociaciones con las empresas regionales.

Empresas de Estados Unidos interesadas en desembarcar en Vaca Muerta

En esta inversión del interés, la empresa Continental Resources está oficiando casi como una embajadora in situ. Y así lo dejó en claro su vicepresidente de Land & Business Development, Ross Stuart, quien en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Argentino Texana (ATCC) aseguró que “cuando uno mira la roca -generadora- de Vaca Muerta, es impresionante, es uno de los mejores reservorios de shale del mundo, si no el mejor”.

El halago y el contexto repasado llevaron a que fuera el mismo gobernador Figueroa quien anunciara al final de su gira por la OTC que «hay ocho empresas de servicios de Estados Unidos interesadas en venir a Vaca Muerta, en ingresar a competir», un punto clave para mejorar aún más los costos.

La hoja de ruta del despegue exportador del shale está en marcha, iniciando en enero del año que viene con los primeros envíos del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para exportar un inicial de 180.000 barriles por día más desde Río Negro, pero con la posibilidad de llegar en pocos años a los 800.000 barriles diarios solo desde ese puerto.

Al año siguiente, a fines de 2027, el gran proyecto de exportar parte del gas de Vaca Muerta como GNL también entrará en operaciones con el primer barco fábrica del consorcio Southern Energy, que sumará otro barco fábrica en 2028, un año antes de la fecha en la que se espera la siguiente fase del GNL, la liderada por YPF junto a la italiana Emi y la emiratí XRG de ADNOC.