Paritaria estatal en Río Negro: los lineamientos iniciales que fijaron Weretilneck y Aguiar

La mesa de la Función Pública aún no fue convocada, pero lo será y la fecha de reunión será el 14. Foto. M.Ochoa/Archivo.

Una nueva reunión del gobernador Alberto Weretilneck y el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, concluyó con la fecha y los lineamientos centrales de las próximas negociaciones salariales en Río Negro.

En el encuentro -que ocurrió el miércoles, en Cipolletti- se acordó que la paritaria de la Función Pública será el jueves 14. ATE lo informó este viernes y la convocatoria gubernamental ocurrirá el próximo lunes.

Los criterios fijados

En el gobierno provincial no hay confirmación de si el llamado incluirá también al ámbito docente, que integran Educación y Unter.

Además del día de la negociación, el cónclave de Weretilneck y Aguiar comprendió el análisis y los criterios centrales para la nueva etapa de negociación de salarios en el Poder Ejecutivo.

En el intercambio, el mandatario postergó definiciones para la evaluación del equipo del ministro Gabriel Sánchez, aunque, en principio, se coincidió en la continuidad del esquema de actualizaciones salariales por inflación.

Hasta ayer, el gobierno provincial no confirmó si el llamado a paritaria para el jueves 14 sería también extensivo a la negociación salarial de Educación y la Unter.

¿El diseño? Se sostendría el aplicado en el primer cuatrimestre. Puntualmente, se establecería por el período mayo-agosto, con aumentos bimestrales. Ese esquema comprenderá incrementos con los haberes de junio y de agosto. El primero ligado a los índices inflacionarios de abril y de mayo, mientras que el segundo se armaría con los datos de junio y de julio.

Las subas ya aplicadas

La versión en favor de la renovación del sistema de actualización bimestral también está convalidada por la fecha elegida de la paritaria. El mismo 14, a la tarde, se difundirán los datos del Indec, es decir, habrá negociación sin saberse la inflación de abril. Ocurre que ese registro todavía no será necesario porque la próxima liquidación con subas no será en los sueldos de mayo, sino en los de junio.

Los aumentos anteriores se aplicaron en febrero y abril, acumulando subas del 11%. El sistema ya aplicado fue de actualizaciones ligadas a los índices inflacionarios, puntualmente con la media de los registros de las variaciones de Nación y de Viedma.

El mecanismo para las recategorizaciones pendientes y la cancelación de su deuda también formaron parte de la charla. Vale recordar que en abril se cumplió una paritaria con ATE y UPCN donde se retomó esta cuestión, precisándose que los estatales comprendidos en esa medida corresponderían al ministerio de Salud y sumarían más de 4.600.

Sus recategorizaciones derivarían en modificaciones en sus salarios y los pagos retroactivos totalizarían los 1.700 millones.

La forma de cancelación fue abordada en la reunión del gobernador con el sindicalista, planteándose sus pagos en dos o tres meses, según los montos.