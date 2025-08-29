Necrológicas de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

camilo muñoz Cami te recordamos todos los días. Te extrañamos y sabemos que siempre nos acompañas. Te amamos. Norma y Lau.

INES CECILIA Dra. SCIFO DE REQUENA Falleció en Gral. Roca a los 73 años. Su esposo: Antonio Requena. Sus hijos: Alejandra, Esteban y Nicolás. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 12, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Juan Gabriel Duran El Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro Alberto Weretilneck, hace llegar sus condolencias con profundo pesar por el fallecimiento en fecha 28 de agosto de 2025 de Juan Gabriel Duran, quien fuera Director del Centro Administrativo de General Roca, en dependencia de la Secretaría General de la Provincia de Río Negro. Acompaña a familiares, amigos y seres queridos, expresándole su más sentido pesar en este difícil momento.

Juan Gabriel Duran El Secretario General Sr. Nelson Cides, funcionarios y compañeros de trabajo de la Secretaría General, hacen llegar sus condolencias, acompañando a familiares y amigos en este difícil momento por el fallecimiento en fecha 28 de agosto de 2025 de Juan Gabriel Durán, quien fuera Director del Centro Administrativo de General Roca, en dependencia de la Secretaría General de la Provincia de Río Negro.

GUILLERMO CARLOS HOFMANN ROTTER S.A. Participa el deceso de su amigo y cliente; y acompaña a su familia en este triste momento.

ANTONIO CASSIANO FELIX CONFORTI Falleció en Gral. Roca a los 92 años. Sus hijos: Eduardo, Silvia y Claudio. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque las Fuentes para su CremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO