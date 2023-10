PAMI: Cómo pedir los audífonos para jubilados en octubre 2023

PAMI ofrece a sus afiliados jubilados y pensionados la posibilidad de acceder a audífonos, con cobertura completa, para aquellas personas que tienen problemas o una disminución en la audición y desean mejorar su calidad de vida.

Según lo indicado por PAMI, los afiliados jubilados y pensionados pueden realizar el trámite de solicitud de los audífonos, de igual manera que un apoderado o un familiar directo que concurra a la Agencia o UGL más cercana.

Junto a la solicitud ante PAMI y la documentación específica, se le solicitará a la persona interesada en obtener el audífono los datos de contacto. Posteriormente se notificará al jubilado o pensionado el turno de prueba del aparato y la toma de impresión del molde auditivo, en el consultorio del proveedor.

En el tramo final, se citará al afiliado jubilado o pensionado para la entrega de la prótesis auditiva brindada por PAMI, para la calibración final y para brindarle las instrucciones de uso y manejo del elemento.

PAMI: Qué papeles necesito para pedir el audífono

PAMI solicita los siguientes papeles para solicitar el audífono ante la obra social:

– Documento Nacional de Identidad.

– Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI, indicando la necesidad de audífono.

– Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional)

– Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).

PAMI: Dónde puedo realizar el trámite para pedir el audífono

El médico de cabecera del afiliado a PAMI debería derivar a la persona al especialista en Otorrinolaringología ( que es de libre elección), y es el especialista quién confeccionará el pedido de audífono en una Orden Medica electrónica.

Luego la persona afiliada concurre al centro audiológico de PAMI elegido libremente.