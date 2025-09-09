El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes debido a una falla de seguridad en su fabricación. El defecto compromete su validez internacional. Según el informe, la falla es invisible al ojo humano, pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratorios. En esta nota te contamos qué series están afectadas.

Pasaportes defectuosos: cuáles son los números de serie afectados

La falla en los pasaportes fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Aunque el problema no afecta a la totalidad de las impresiones, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección. Se estiman que son más de 5 mil los documentos afectados.

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión. Las numeraciones potencialmente comprometidas son:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 al AAL620088

El Gobierno Nacional solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al Renaper (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Noticias Argentinas señaló que si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el Renaper imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace varias semanas y la producción continúa con normalidad.

Ámbito detalló que desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer cómo se adquirió la tinta de seguridad con fallas y en todo caso, qué ocurrirá con la continuidad de la empresa proveedora del suministro.