Pasaportes con fallas: el Renaper emitió miles de documentos defectuosos y piden su devolución

Un nuevo escándalo se desató luego de que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) reconociera que emitió miles de pasaportes con fallas técnicas, que fueron entregados en el consulado argentino de San Pablo, Brasil. Según trascendió, el inconveniente se originó en la tinta de seguridad utilizada para imprimir las libretas y solo puede ser detectado en los controles migratorios.

Una falla invisible en los pasaportes argentinos que genera preocupación

La tinta utilizada provino de “una empresa alemana, que ha sido la proveedora exclusiva de las máquinas durante los últimos 12 años”, indicaron fuentes oficiales a La Nación. La falla es “invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios”, agregaron.

En ese contexto, el consulado brasileño envió correos a los argentinos que recibieron las libretas para que las devuelvan. El error pone en riesgo la seguridad del pasaporte argentino, que actualmente permite ingresar a unos 170 países sin necesidad de visa.

El diputado nacional Esteban Paulón denunció que los pasaportes fallados pueden ser más de los admitidos. Desde la gestión de Javier Milei se informó que las partidas “fueron retiradas” y que “desde hace varias semanas, la situación se encuentra resuelta, y la producción continúa con normalidad”.

El Renaper aclaró además que, junto a Migraciones y Cancillería, trabaja para advertir a los controles migratorios que esos pasaportes defectuosos son “legales emitidos por el organismo”, hasta tanto se realice la reposición correspondiente.

La falla en los pasaportes se extendió y ya afecta también a Canadá

Aunque el primer foco estuvo en Brasil, La Nación confirmó que el consulado de Montreal, Canadá, también distribuyó pasaportes defectuosos. La representación diplomática notificó a los afectados por teléfono y correo electrónico.

Los documentos defectuosos fueron entregados en Brasil y Canadá.

“Debido a circunstancias fuera de nuestro control, los pasaportes debieron ser devueltos a la Argentina para su verificación. Los mismos serán chequeados por el Renaper”, informó la oficina canadiense en un correo. En caso de detectarse la falla, las libretas serán reimpresas.

Los documentos defectuosos pertenecen a la serie “AAL” con las enumeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088. El problema no se repite en todas las libretas, ya que los fallos fueron aleatorios.

Pedido de informes y cruces en el Congreso

Por esto, el diputado Paulón presentó un pedido de informes. Denunció que el Gobierno está “dejando a (los argentinos) en el mundo sin documentación” y que podría haber “más de 60.000 pasaportes mal confeccionados y su posterior retiro de circulación”.

En diálogo con el medio bonaerense, el legislador advirtió: “Esto genera problemas de seguridad. Si se suman todos los de la serie AAL, son más de 60.000 libretas, pero podría haber más”.

Reclamó además que el Renaper explique cómo se detectó la anomalía, cuáles son los riesgos para las personas afectadas y qué medidas se tomarán a futuro. Por ahora, el organismo insiste en que la cifra real es de 5500 documentos y que todos los protocolos ya fueron activados para solucionar el error.