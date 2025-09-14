Pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro este lunes 15 de septiembre 2025
LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 2025: Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. La primavera se anticipa y ya se siente en el norte de la Patagonia. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Viento moderado del oeste.
Neblinas matinales.
MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable.
Viento moderado del oeste.
MIN. 0°C | MÁX. 16°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Algo nublado a despejado, luego nubosidad en aumento.
Viento leve del noroeste.
MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Algo nublado a despejado, luego nubosidad en aumento.
Viento leve a moderado del sector oeste.
MIN. 2°C | MÁX. 20°C.-
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado.
Viento moderado del noroeste.
MIN. 2°C | MÁX. 24°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado.
Viento moderado del sector norte. Neblinas matinales.
MIN. 6°C | MÁX. 24°C.-
Comentarios