Pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro este lunes 15 de septiembre 2025

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 2025: Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. La primavera se anticipa y ya se siente en el norte de la Patagonia. Los detalles.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Viento moderado del oeste.
Neblinas matinales.
MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable.
Viento moderado del oeste.
MIN. 0°C | MÁX. 16°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Algo nublado a despejado, luego nubosidad en aumento.
Viento leve del noroeste.
MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Algo nublado a despejado, luego nubosidad en aumento.
Viento leve a moderado del sector oeste.
MIN. 2°C | MÁX. 20°C.-

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado.
Viento moderado del noroeste.
MIN. 2°C | MÁX. 24°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado.
Viento moderado del sector norte. Neblinas matinales.
MIN. 6°C | MÁX. 24°C.-


Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

