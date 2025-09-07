Pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro este lunes 8 de septiembre 2025

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nuboso. Desmejorando con lluvias, algunas intensas en cordillera y nevadas.

Viento moderado a regular del oeste con ráfagas.

MIN. 3°C | MÁX. 9°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Algo a parcialmente nublado.

Viento moderado a regular del oeste con ráfagas.

MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad en aumento, luego nuboso. Desmejorando hacia la cordillera con lluvias hacia la noche. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas en cordillera, más intensas en cotas altas.

MIN. 4°C | MÁX. 14°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias y nevadas hacia la cordillera.

Viento moderado a regular del oeste con ráfagas.

MIN. 4°C | MÁX. 13°C.-

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo a parcialmente nublado, en aumento.

Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 3°C | MÁX. 18°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado.

Viento moderado a regular del noroeste con ráfagas, disminuyendo cambiando a variables.

MIN. 7°C | MÁX. 18°C.-