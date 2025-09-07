Pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro este lunes 8 de septiembre 2025
LUNES 8 DE SEPTIEMBRE 2025: Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. El ingreso de un frente frío en la cordillera condicionará al norte de la Patagonia. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nuboso. Desmejorando con lluvias, algunas intensas en cordillera y nevadas.
Viento moderado a regular del oeste con ráfagas.
MIN. 3°C | MÁX. 9°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Algo a parcialmente nublado.
Viento moderado a regular del oeste con ráfagas.
MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad en aumento, luego nuboso. Desmejorando hacia la cordillera con lluvias hacia la noche. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas en cordillera, más intensas en cotas altas.
MIN. 4°C | MÁX. 14°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias y nevadas hacia la cordillera.
Viento moderado a regular del oeste con ráfagas.
MIN. 4°C | MÁX. 13°C.-
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Algo a parcialmente nublado, en aumento.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 3°C | MÁX. 18°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado.
Viento moderado a regular del noroeste con ráfagas, disminuyendo cambiando a variables.
MIN. 7°C | MÁX. 18°C.-
