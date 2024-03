Qué pasa con la inscripción de Potenciar Trabajo, tras la implementación de los nuevos planes

Hasta hace algunas semanas, ANSES mantenía habilitadas las inscripciones de Potenciar Trabajo, el programa que ofrecía una remuneración económica a cambio de algunas actividades sociales. Sin embargo, con el anuncio de los cambios que se implementarán en el corto plazo se canceló la posibilidad de incorporarse a este plan.

Por el momento, el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello cerró las inscripciones a Potenciar Trabajo para nuevos solicitantes, a través de ANSES. Así, no hay posibilidad de que se sumen nuevos solicitantes.

Cabe recordar que el ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficiarios de Potenciar Trabajo serán trasladados automáticamente a uno de los dos programas derivados de este, llamados «Volver al trabajo» y «Acompañamiento social».

En ambos casos, la excartera de Desarrollo Social estableció analizar las partidas de Potenciar Trabajo ya destinadas y, en base a lo adjudicado, se dividirán de manera automática, según las características de la prestación.

El gobierno nacional advirtió que para cobrar los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, los beneficiarios no podrían realizar protestas en la vía pública, bloqueos de accesos, puentes o rutas.

Potenciar Trabajo: Cuáles son los requisitos de «Volver al trabajo»

Según lo especificado por el gobierno nacional, el nuevo plan Volver al Trabajo tendrá el objetivo de proporcionar orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, suministrar servicios de intermediación laboral, realizar capacitaciones, certificar competencias laborales e impulsar emprendimientos productivos.

Los requisitos para acceder a este son:

Tener entre 18 a 49 años.

No tener ingresos que superen los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir, no más de $600.000. Los beneficiarios podrán tener un trabajo formal si no superan estos ingresos.

Potenciar Trabajo: Cuáles son los requisitos de «Acompañamiento social»

Por su parte, el programa de Acompañamiento Social tiene el objetivo de aumentar los ingresos del hogar, apoyar económicamente a emprendimientos, garantizar el acceso a alimentos y brindar asesoramiento para el proceso jubilatorio.

El plan estará dirigido a personas mayores de 50 años y madres de cuatro hijos o más.