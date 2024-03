Cómo saber qué nueva versión de Potenciar Trabajo me toca

A partir de abril 2024 Potenciar Trabajo se dividirá en dos nuevas versiones, incluyendo a un poco más de 1,3 millones de personas que ya cobran el programa desde hace algunos años. Según lo establecido por el ministerio de Capital Humano, los beneficiarios de este plan serán repartidos en «Volver al trabajo» y «Acompañamiento social».

En ambos casos, la excartera de Desarrollo Social estableció analizar las partidas de Potenciar Trabajo ya destinadas y, en base a lo adjudicado, se dividirán de manera automática, según las características de la prestación.

En este contexto, el gobierno nacional advirtió que para cobrar los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social los beneficiarios no podrían realizar protestas en la vía pública, bloqueos de accesos, puentes o rutas.

Por el momento, no se informó oficialmente cómo quedarán los montos finales a cobrar por ambos programas. Semanas atrás, el gobierno nacional dispuso que esas partidas dejarían de actualizarse en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que el valor quedó en 78 mil pesos desde enero pasado.

Potenciar Trabajo: Cuáles son los requisitos de «Volver al trabajo»

Según lo especificado por el gobierno nacional, el nuevo plan Volver al Trabajo tendrá el objetivo de proporcionar orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, suministrar servicios de intermediación laboral, realizar capacitaciones, certificar competencias laborales e impulsar emprendimientos productivos.

Entonces, en «Volver al trabajo» quedarán incluidas las personas que:

Tienen entre 18 a 49 años.

No tienen ingresos que superen los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir, no más de $600.000.

Los beneficiarios podrán tener un trabajo formal si no superan estos ingresos.

Potenciar Trabajo: Cuáles son los requisitos de «Acompañamiento social»

Por su parte, el programa de Acompañamiento Social tiene el objetivo de aumentar los ingresos del hogar, apoyar económicamente a emprendimientos, garantizar el acceso a alimentos y brindar asesoramiento para el proceso jubilatorio.

En este plan quedarán contenidas las personas mayores de 50 años y madres de cuatro hijos o más.