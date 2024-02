Qué Pensiones No Contributivas (PNC) cobran el aumento y el bono en marzo 2024

Luego de los anuncios hechos por el gobierno nacional, las personas que cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES esperan sus salarios de marzo 2024 con la actualización de los montos básicos y el bono de 70 mil pesos previsto para jubilados y pensionados.

Para cobrar el dinero de ANSES en marzo 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación; mientras que estas deberán ser recibidas por un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional, según el decreto del gobierno nacional.

Entre quienes reciban los aumentos de ANSES y el bono de 70 mil pesos se encuentran los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión No Contributiva para madre de siete hijos, la Pensión No Contributiva por Vejez, y la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C.

Se trata del aumento que había anunciado el ministro Luis Caputto, semanas atrás, cuando informó que el gobierno nacional iba a actualizar los salarios de jubilados y pensionados en un 30 por ciento, que finalmente se cerró en un 27,8%.

Qué monto cobra cada Pensión No Contributiva (PNC)

Una por una, así cobran cada una de las Pensiones No Contributivas (PNC) según la liquidación de los montos.

Pensión No Contributiva por Invalidez

Acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Es una ayuda económica para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo.

Pensión No Contributiva por Vejez

Para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es equivalente al 70% de un haber mínimo.

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C

Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud. El haber mensual de esta pensión es equivalente al 70% de una jubilación mínima.