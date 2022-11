Quién fue Dusty Springfield y por qué Google le dedica su doodle

Este martes 8 de noviembre el doodle de Google se observa distinto debido a que se conmemora la vida y obra de Dusty Springfield. La famosa cantante británica cautivó a Reino Unido, Estados Unidos y el resto del mundo durante más de cinco décadas de carrera y con 20 discos de estudio.

La artista de melena rubia característica, hizo música hasta los últimos momentos de su vida, pero además fue una referente de los jóvenes y de la cultura lesbiana de la época.

Dusty Springfield: ¿quién fue y por qué el doodle de Google luce distinto?

Dusty Springfield nació en Londres el 16 de abril de 1939. Su nombre real es Mary Isabel Catherine Bernadette O’Brien. Su primer sencillo en solitario se llamó ‘I Only Want to Be with You’.

Esta cantante se hizo famosa por su versatilidad en todos los géneros, su llamativa presencia en el escenario y su característica cabellera rubia. Springfield fue un ícono cultural cuya exitosa carrera abarcó más de cinco décadas.

Encontró el amor por la música a una edad temprana y dedicó su vidad a la interpretación apenas salió de la escuela. Su carrera profesional comenzó cuando se unió brevemente a las Lana Sisters en 1958.

Luego, Dusty se unió a su hermano Tom y Tim Field, para formar un trío de pop-folk llamado The Springfields. En 1962, el grupo lanzó «Silver Threads and Golden Needles», que se convirtió en un éxito entre los principales en Estados Unidos, una hazaña rara para un grupo británico en ese momento.

De camino a Nashville para una sesión de grabación, hizo una parada en Nueva York que cambió su carrera y se dio cuenta de que su vocación creativa estaba más cerca del soul y el R&B.

En los años posteriores, la trayectoria profesional de Springfield abarcó varios géneros y estilos. En los años 90, lanzó su último álbum de estudio, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll de la clase 1999 y The Rolling Stones la reconoció como la mejor cantante pop de Gran Bretaña.