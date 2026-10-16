Quini 6 domingo 18 de octubre 2026: cuánto hay en juego, a qué hora es el sorteo y cómo participar

Con la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el tradicional certamen del Quini 6 pondrá en juego este domingo 18 de octubre 2026 una masa acumulada estimada en torno a los $8.000 millones.

Convocando a miles de apostadores en todo el país, que buscan acertar los seis números de la suerte de Quini 6, en una velada donde la atención se trasladará de lleno hacia las modalidades que aún no encontraron dueño.

Próximo sorteo de Quini 6: modalidades en juego, horarios y transmisión oficial de la Lotería de Santa Fe

Para la edición dominical que se avecina, la Lotería de Santa Fe determinó el cronograma de juego para cada una de las alternativas disponibles en el cupón oficial:

Modalidad de apuesta Situación del pozo Objetivo de aciertos Límite de jugada en agencias Tradicional Primer Sorteo Pozo multimillonario vacante 6 aciertos (bolillas 00 al 45) Sábado hasta 19:30 h La Segunda del Quini Pozo base en reinicio 6 aciertos (bolillas 00 al 45) Sábado hasta 19:30 h La Revancha Pozo en alza sin ganadores 6 aciertos (bolillas 00 al 45) Sábado hasta 19:30 h El Quini que Siempre Sale Bolsa con reparto asegurado Mayor cantidad de aciertos (5 o 4) Sábado hasta 19:30 h Premio Extra Fondo especial de premios 6 aciertos no acumulativos Con cupón tradicional

El sorteo público se llevará a cabo el domingo a las 21:15 en la sala oficial santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y por streaming oficial en el canal de YouTube de la entidad.

¿Cómo jugar al Quini 6 antes del cierre comercial?

Los interesados en participar deben presentarse en cualquier agencia o subagencia de quiniela habilitada, donde elegirán seis números comprendidos entre el 00 y el 45.

Es indispensable recordar que la captación de apuestas para la jugada del domingo concluye el sábado a las 19:30, momento en el que el sistema centralizado interrumpe la carga de comprobantes.

Para poder acceder a las modalidades de La Revancha, La Segunda y el Siempre Sale, el reglamento oficial exige haber marcado inicialmente la boleta del Tradicional Primer Sorteo.

El agenciero entregará un ticket homologado que certifica la apuesta, comprobante que debe resguardarse intacto, ya que resulta el único instrumento válido ante la ley para acreditar derechos sobre los premios en caso de resultar favorecido.