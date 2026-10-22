Quini 6: qué números salieron y cuánto se podrá ganar en el próximo sorteo del domingo 25

En la noche del miércoles 21 de octubre 2026, el sorteo del Quini 6 puso en disputa un fondo total estimado de $4.000 millones, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Al no registrarse apuestas con seis aciertos ni en el Tradicional ni en La Segunda de Quini 6, ambas opciones quedaron desiertas con $1.100 millones cada una, mientras que la variante Siempre Sale benefició de manera directa a 12 participantes que alcanzaron cinco coincidencias en distintos puntos del país.

Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 21 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su edición de mitad de semana, determinó las siguientes extracciones y asignaciones para cada categoría:

Modalidad Números de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto asignado Tradicional

Primer Sorteo 04 – 05 – 32 – 39 – 40 – 44 Vacante

($1.100 millones) 12 ganadores con 5 aciertos

($3.460.491 c/u) La Segunda

del Quini 04 – 20 – 21 – 24 – 42 – 45 Vacante

($1.100 millones) 10 ganadores con 5 aciertos ($4.152.589,20 c/u) El Quini que Siempre Sale 13 – 21 – 39 – 42 – 43 – 45 Con ganadores 12 ganadores con 5 aciertos ($31.042.872 a repartir) Pozo Extra 01 – 02 – 04 – 05 – 11 – 14 – 20 – 21 – 24 – 28 – 32 – 33 – 39 – 40 – 42 – 44 – 45 Con ganadores 1.285 ganadores ($155.642,02 c/u)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el domingo 25 de octubre 2026

De cara a la jugada del fin de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.420 se proyectará por encima de los $4.500 millones, impulsada por las vacantes gemelas de $1.100 millones en Tradicional y La Segunda, sumadas al pozo en alza de La Revancha.

Los apostadores pueden confeccionar sus apuestas oficiales, integradas por seis números comprendidos entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del sábado.

El sorteo público se llevará a cabo el domingo 25 de octubre 2026 a las 21:15 en la sala institucional, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la entidad santafesina.