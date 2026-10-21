SUAF ANSES noviembre 2026: cuánto se cobra por hijo y cuáles son los nuevos topes de ingresos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un reajuste del 1,93% sobre las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de noviembre 2026, cálculo que responde a la variación técnica de dos decimales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dejando atrás el redondeo inicial del 1,9%.

Con esta adecuación, el haber por niño para el primer rango salarial trepará a $79.812,80, mientras que la cobertura por hijo con discapacidad alcanzará los $259.861,30, reconfigurando los tramos de ingresos familiares y las prestaciones extraordinarias de pago único, en un esquema donde el cumplimiento estricto del tope de remuneración individual continúa siendo el filtro excluyente para los hogares.

ANSES escala de asignaciones familiares del SUAF: montos por rango salarial en noviembre 2026

El cobro de la asignación por hijo se estructura de manera decreciente, según los ingresos totales registrados por el grupo familiar:

Rango 1 (Ingreso del Grupo Familiar hasta $1.212.301) : perciben $79.812,80 por menor y $259.861,30 en caso de hijo con discapacidad.

: perciben $79.812,80 por menor y $259.861,30 en caso de hijo con discapacidad. Rango 2 (Ingreso del Grupo Familiar entre $1.212.301,01 y $1.777.957) : cobran $53.838,46 por menor y $183.835,73 por hijo con discapacidad.

: cobran $53.838,46 por menor y $183.835,73 por hijo con discapacidad. Rango 3 (Ingreso del Grupo Familiar entre $1.777.957,01 y $2.052.708) : se acredita una suma mensual de $32.564,29 por menor y $116.023,37 por discapacidad.

: se acredita una suma mensual de $32.564,29 por menor y $116.023,37 por discapacidad. Rango 4 (Ingreso del Grupo Familiar entre $2.052.708,01 y $6.419.726) : reciben $16.801,94 por hijo, mientras que la prestación por discapacidad mantiene el piso de $116.023,37 sin límite máximo de ingreso familiar.

: reciben $16.801,94 por hijo, mientras que la prestación por discapacidad mantiene el piso de $116.023,37 sin límite máximo de ingreso familiar. Asignación Prenatal: acompaña exactamente los mismos tramos salariales que la asignación por hijo ordinaria, pagándose desde los $79.812,80 en el escalón más bajo hasta los $16.801,94 en el tramo superior.

ANSES asignaciones noviembre 2026: cuánto cobran, una por una

Rango de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Asignación por Hijo (SUAF) Asignación por Hijo con Discapacidad Asignación Prenatal Hasta $1.212.301,00 $79.812,80 $259.861,30 $79.812,80 Entre $1.212.301,01 y $1.777.957,00 $53.838,46 $183.835,73 $53.838,46 Entre $1.777.957,01 y $2.052.708,00 $32.564,29 $116.023,37 $32.564,29 Entre $2.052.708,01 y $6.419.726,00 $16.801,94 $116.023,37 $16.801,94

Asignaciones de Pago Único y Cónyuge ANSES: nuevos valores noviembre 2026

Las sumas extraordinarias que respaldan acontecimientos familiares relevantes también incorporan la movilidad del 1,93%: