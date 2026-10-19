Quini 6: los números ganadores del domingo 18 de octubre 2026 y cuánto se llevó cada ganador
La Lotería de Santa Fe confirmó que dos apostadores acertaron los seis números del Tradicional del Quini 6, este domingo 18 de octubre 2026. Repasamos todos los números de la suerte, el reparto de premios y el pozo para el miércoles.
Durante la emisión nocturna del domingo 18 de octubre 2026, el sorteo de Quini 6 puso en juego una masa total estimada de más de $7.600 millones, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
El Tradicional Primer Sorteo de Quini 6 coronó a dos boletas que lograron el pleno de los seis aciertos, repartiéndose un pozo de $1.418.485.786 (más de $709 millones para cada ganador), mientras que La Segunda quedó desierta y el Siempre Sale distribuyó fondos entre 30 afortunados en todo el país.
Resultados de Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 18 de octubre 2026
El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su edición dominical de Quini 6, arrojó las siguientes combinaciones y escala de premios:
|Modalidad
|Números sorteados
|Estado del pozo
|Ganadores / Monto asignado
|Tradicional
Primer Sorteo
|07 – 09 – 11 – 17 – 25 – 31
|2 ganadores
con 6 aciertos
|$709.242.893 cada uno
($1.418 millones totales)
|La Segunda
del Quini
|04 – 10 – 16 – 21 – 27 – 38
|Vacante ($1.100 millones)
|37 ganadores con 5 aciertos ($1.528.334 c/u)
|El Quini que Siempre Sale
|01 – 10 – 19 – 25 – 37 – 44
|Con ganadores
|30 ganadores con 5 aciertos ($16.906.114 a repartir)
|Pozo Extra
|01 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 21 – 25 – 26 – 27 – 31 – 38 – 40 – 41 – 43
|Con ganadores
|3.445 ganadores ($58.055 c/u)
Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 21 de octubre 2026
De cara a la próxima jugada de mitad de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.419 volverá a rondar un piso estimado superior a los $7.000 millones, impulsada por las vacantes de La Segunda y La Revancha.
Los apostadores pueden tramitar sus apuestas oficiales, compuestas por seis cifras entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.
El acto oficial se llevará a cabo a las 21:15 en la sala institucional santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la entidad.
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