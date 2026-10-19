Quini 6: los números ganadores del domingo 18 de octubre 2026 y cuánto se llevó cada ganador

Durante la emisión nocturna del domingo 18 de octubre 2026, el sorteo de Quini 6 puso en juego una masa total estimada de más de $7.600 millones, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El Tradicional Primer Sorteo de Quini 6 coronó a dos boletas que lograron el pleno de los seis aciertos, repartiéndose un pozo de $1.418.485.786 (más de $709 millones para cada ganador), mientras que La Segunda quedó desierta y el Siempre Sale distribuyó fondos entre 30 afortunados en todo el país.

Resultados de Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 18 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su edición dominical de Quini 6, arrojó las siguientes combinaciones y escala de premios:

Modalidad Números sorteados Estado del pozo Ganadores / Monto asignado Tradicional

Primer Sorteo 07 – 09 – 11 – 17 – 25 – 31 2 ganadores

con 6 aciertos $709.242.893 cada uno

($1.418 millones totales) La Segunda

del Quini 04 – 10 – 16 – 21 – 27 – 38 Vacante ($1.100 millones) 37 ganadores con 5 aciertos ($1.528.334 c/u) El Quini que Siempre Sale 01 – 10 – 19 – 25 – 37 – 44 Con ganadores 30 ganadores con 5 aciertos ($16.906.114 a repartir) Pozo Extra 01 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 21 – 25 – 26 – 27 – 31 – 38 – 40 – 41 – 43 Con ganadores 3.445 ganadores ($58.055 c/u)

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 21 de octubre 2026

De cara a la próxima jugada de mitad de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.419 volverá a rondar un piso estimado superior a los $7.000 millones, impulsada por las vacantes de La Segunda y La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus apuestas oficiales, compuestas por seis cifras entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.

El acto oficial se llevará a cabo a las 21:15 en la sala institucional santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la entidad.