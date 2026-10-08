Quini 6: pozo vacante y un acumulado récord de $11.650 millones para el domingo 11 de octubre 2026

En la noche del miércoles 7 de octubre 2026, el sorteo del Quini 6 concluyó sin ganadores en Tradicional, La Segunda ni La Revancha, permitiendo que la masa total de premios administrada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe salte a la colosal suma estimada de $11.650 millones.

En contraste con el vacío en las categorías mayores de Quini 6, la modalidad Siempre Sale distribuyó más de $369 millones entre 31 tarjetas afortunadas, garantizando una asignación individual cercana a los 12 millones de pesos.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 7 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, durante la emisión nocturna de la jugada 3.414, determinó las siguientes combinaciones por categoría:

Modalidad Números de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto individual Tradicional Primer Sorteo 03 – 10 – 12 – 14 – 36 – 38 Vacante Acumula pozo multimillonario La Segunda del Quini 05 – 12 – 13 – 23 – 24 – 35 Vacante Acumula pozo récord individual La Revancha 06 – 07 – 08 – 39 – 40 – 41 Vacante Acumula pozo multimillonario El Quini que Siempre Sale 04 – 07 – 19 – 32 – 34 – 42 Con ganadores 31 ganadores ($11.919.354,84 c/u)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el domingo 11 de octubre 2026

De cara al fin de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.415 alcanzará los $11.650 millones, transformándose en el pozo global más importante en lo que va del segundo semestre.

Los apostadores pueden confeccionar sus apuestas oficiales, compuestas por seis números entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del sábado por la tarde.

El sorteo oficial se llevará a cabo el domingo 11 de octubre 2026 a las 21:15, con transmisión en vivo para todo el territorio nacional mediante la TV Pública, señales provinciales asociadas y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la entidad santafesina.