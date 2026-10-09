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Jubilados ANSES en octubre 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono de $70.000

ANSES activó el cronograma de jubilaciones y pensiones para octubre 2026, con la suba del 1,66% de la Resolución 284/2026. Conocé el ingreso de bolsillo con el bono del Decreto 1108/2026, las fechas por DNI y la consulta de recibos.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Jubilaciones ANSES octubre 2026.-

Jubilaciones ANSES octubre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este jueves 8 de octubre 2026 las acreditaciones para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), formalizando la aplicación del incremento mensual del 1,66% fijado en la Resolución 284/2026 a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La disposición oficial elevó el piso de la jubilación mínima a $435.748,51, cifra que, al combinarse con el refuerzo extraordinario de $70.000 garantizado por el Decreto 1108/2026, conforma un haber bruto de $505.748,51 para los sectores de menores recursos, mientras que el techo previsional escaló hasta los $2.932.174,85, en una semana donde la consulta digital de recibos de sueldo en Mi ANSES adquiere especial protagonismo debido a la pausa bancaria del fin de semana largo.

ANSES jubilación mínima octubre 2026: montos brutos, bono de $70.000 y cobro en mano

El cálculo de las acreditaciones, para quienes perciben el haber mínimo, combina la fórmula de movilidad mensual indexada con un subsidio no remunerativo de carácter fijo:

  • Evolución del haber básico garantizado: tras la suba del 1,66%, la jubilación mínima pasó de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales.
  • El bono extraordinario congelado: mediante el Decreto 1108/2026, el Poder Ejecutivo confirmó la liquidación del plus de $70.000 para quienes cobran la mínima, completando un ingreso bruto consolidado de $505.748,51.
  • El incremento efectivo de bolsillo: al mantenerse el refuerzo previsional sin variaciones desde marzo de 2024, el porcentaje de aumento real en el ingreso de bolsillo resulta del 1,43%, ubicándose dos décimas por debajo de la inflación oficial de agosto.
  • Bonos proporcionales: quienes perciban un haber superior al piso mínimo de $435.748,51 pero inferior al tope de $505.748,51 cobran un adicional proporcional hasta alcanzar exactamente dicho límite, garantizando que ningún jubilado perciba menos de esa suma en bruto.
  • Descuento de ley de PAMI: al deducirse el 3% correspondiente a la obra social ($13.072,45), que se aplica exclusivamente sobre el haber contributivo y no sobre el refuerzo estatal, el dinero neto que efectivamente ingresa a la cuenta bancaria totaliza $492.676,06.

ANSES calendario de pagos de jubilaciones: fechas octubre 2026 por terminación de DNI

El cronograma de transferencias del organismo previsional se divide en dos tramos operativos, contemplando la pausa del feriado nacional trasladable:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51):
    • Jueves 8 de octubre 2026: documentos finalizados en 0.
    • Viernes 9 de octubre 2026: documentos finalizados en 1.
    • Martes 13 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 (primer día hábil tras el fin de semana largo).
    • Miércoles 14 de octubre 2026: documentos finalizados en 3.
    • Jueves 15 de octubre 2026: documentos finalizados en 4.
    • Viernes 16 de octubre 2026: documentos finalizados en 5.
    • Lunes 19 de octubre 2026: documentos finalizados en 6.
    • Martes 20 de octubre 2026: documentos finalizados en 7.
    • Miércoles 21 de octubre 2026: documentos finalizados en 8.
    • Jueves 22 de octubre 2026: documentos finalizados en 9.
  • Haberes que superan el haber mínimo previsional:
    • Viernes 23 de octubre 2026: documentos finalizados en 0 y 1.
    • Lunes 26 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 y 3.
    • Martes 27 de octubre 2026: documentos finalizados en 4 y 5.
    • Miércoles 28 de octubre 2026: documentos finalizados en 6 y 7.
    • Jueves 29 de octubre 2026: documentos finalizados en 8 y 9.

ANSES: escala previsional jubilaciones octubre 2026

Escala previsional del SIPAHaber básico oficialBono Decreto 1108/2026Total bruto acreditadoDescuento PAMI (3%)Cobro neto de bolsillo
Jubilación mínima$435.748,51$70.000,00$505.748,51$13.072,45$492.676,06
Haber medio (ejemplo)$460.000,00$45.748,51$505.748,51$13.800,00$491.948,51
Haber sin bono$505.748,51$0,00$505.748,51$15.172,45$490.576,06
Haber máximo$2.932.174,85$0,00$2.932.174,85Según escala de aportesCon retenciones de ley

Paso a paso Mi ANSES: cómo consultar y descargar el recibo de haberes de octubre 2026

Para auditar el desglose de conceptos liquidados, descuentos de obra social y códigos de bono, los titulares pueden obtener su recibo oficial de forma digital:

  1. Ingreso a los canales oficiales: acceder al sitio web anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil Mi ANSES, identificándose con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social habilitada.
  2. Navegación en el menú: seleccionar la pestaña «Jubilaciones y pensiones» y pulsar sobre la opción «Consultar recibos de haberes«.
  3. Selección del período: elegir el casillero correspondiente a la liquidación de octubre 2026.
  4. Verificación de conceptos: comprobar en el detalle que el código de haber mensual refleje los $435.748,51, que el suplemento extraordinario figure con los $70.000 completos y que no existan retenciones crediticias no autorizadas.
  5. Descarga en PDF: guardar el archivo digital o imprimirlo para trámites bancarios, exenciones impositivas o gestiones ante PAMI.


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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este jueves 8 de octubre 2026 las acreditaciones para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), formalizando la aplicación del incremento mensual del 1,66% fijado en la Resolución 284/2026 a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

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