Jubilados ANSES en octubre 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este jueves 8 de octubre 2026 las acreditaciones para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), formalizando la aplicación del incremento mensual del 1,66% fijado en la Resolución 284/2026 a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La disposición oficial elevó el piso de la jubilación mínima a $435.748,51, cifra que, al combinarse con el refuerzo extraordinario de $70.000 garantizado por el Decreto 1108/2026, conforma un haber bruto de $505.748,51 para los sectores de menores recursos, mientras que el techo previsional escaló hasta los $2.932.174,85, en una semana donde la consulta digital de recibos de sueldo en Mi ANSES adquiere especial protagonismo debido a la pausa bancaria del fin de semana largo.

ANSES jubilación mínima octubre 2026: montos brutos, bono de $70.000 y cobro en mano

El cálculo de las acreditaciones, para quienes perciben el haber mínimo, combina la fórmula de movilidad mensual indexada con un subsidio no remunerativo de carácter fijo:

Evolución del haber básico garantizado : tras la suba del 1,66%, la jubilación mínima pasó de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales.

: tras la suba del 1,66%, la pasó de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales. El bono extraordinario congelado : mediante el Decreto 1108/2026, el Poder Ejecutivo confirmó la liquidación del plus de $70.000 para quienes cobran la mínima, completando un ingreso bruto consolidado de $505.748,51.

: mediante el Decreto 1108/2026, el confirmó la liquidación del para quienes cobran la mínima, completando un ingreso bruto consolidado de $505.748,51. El incremento efectivo de bolsillo : al mantenerse el refuerzo previsional sin variaciones desde marzo de 2024, el porcentaje de aumento real en el ingreso de bolsillo resulta del 1,43%, ubicándose dos décimas por debajo de la inflación oficial de agosto.

: al mantenerse el refuerzo previsional sin variaciones desde marzo de 2024, el porcentaje de aumento real en el ingreso de bolsillo resulta del 1,43%, ubicándose dos décimas por debajo de la inflación oficial de agosto. Bonos proporcionales : quienes perciban un haber superior al piso mínimo de $435.748,51 pero inferior al tope de $505.748,51 cobran un adicional proporcional hasta alcanzar exactamente dicho límite, garantizando que ningún jubilado perciba menos de esa suma en bruto.

: quienes perciban un haber superior al piso mínimo de $435.748,51 pero inferior al tope de $505.748,51 cobran un adicional proporcional hasta alcanzar exactamente dicho límite, garantizando que ningún jubilado perciba menos de esa suma en bruto. Descuento de ley de PAMI: al deducirse el 3% correspondiente a la obra social ($13.072,45), que se aplica exclusivamente sobre el haber contributivo y no sobre el refuerzo estatal, el dinero neto que efectivamente ingresa a la cuenta bancaria totaliza $492.676,06.

ANSES calendario de pagos de jubilaciones: fechas octubre 2026 por terminación de DNI

El cronograma de transferencias del organismo previsional se divide en dos tramos operativos, contemplando la pausa del feriado nacional trasladable:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51) : Jueves 8 de octubre 2026: documentos finalizados en 0 . Viernes 9 de octubre 2026: documentos finalizados en 1 . Martes 13 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 (primer día hábil tras el fin de semana largo). Miércoles 14 de octubre 2026: documentos finalizados en 3 . Jueves 15 de octubre 2026: documentos finalizados en 4 . Viernes 16 de octubre 2026: documentos finalizados en 5 . Lunes 19 de octubre 2026: documentos finalizados en 6 . Martes 20 de octubre 2026: documentos finalizados en 7 . Miércoles 21 de octubre 2026: documentos finalizados en 8 . Jueves 22 de octubre 2026: documentos finalizados en 9 .

: Haberes que superan el haber mínimo previsional : Viernes 23 de octubre 2026: documentos finalizados en 0 y 1 . Lunes 26 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 y 3 . Martes 27 de octubre 2026: documentos finalizados en 4 y 5 . Miércoles 28 de octubre 2026: documentos finalizados en 6 y 7 . Jueves 29 de octubre 2026: documentos finalizados en 8 y 9 .

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ANSES: escala previsional jubilaciones octubre 2026

Escala previsional del SIPA Haber básico oficial Bono Decreto 1108/2026 Total bruto acreditado Descuento PAMI (3%) Cobro neto de bolsillo Jubilación mínima $435.748,51 $70.000,00 $505.748,51 $13.072,45 $492.676,06 Haber medio (ejemplo) $460.000,00 $45.748,51 $505.748,51 $13.800,00 $491.948,51 Haber sin bono $505.748,51 $0,00 $505.748,51 $15.172,45 $490.576,06 Haber máximo $2.932.174,85 $0,00 $2.932.174,85 Según escala de aportes Con retenciones de ley

Paso a paso Mi ANSES: cómo consultar y descargar el recibo de haberes de octubre 2026

Para auditar el desglose de conceptos liquidados, descuentos de obra social y códigos de bono, los titulares pueden obtener su recibo oficial de forma digital: