Jubilados ANSES en octubre 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono de $70.000
ANSES activó el cronograma de jubilaciones y pensiones para octubre 2026, con la suba del 1,66% de la Resolución 284/2026. Conocé el ingreso de bolsillo con el bono del Decreto 1108/2026, las fechas por DNI y la consulta de recibos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este jueves 8 de octubre 2026 las acreditaciones para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), formalizando la aplicación del incremento mensual del 1,66% fijado en la Resolución 284/2026 a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.
La disposición oficial elevó el piso de la jubilación mínima a $435.748,51, cifra que, al combinarse con el refuerzo extraordinario de $70.000 garantizado por el Decreto 1108/2026, conforma un haber bruto de $505.748,51 para los sectores de menores recursos, mientras que el techo previsional escaló hasta los $2.932.174,85, en una semana donde la consulta digital de recibos de sueldo en Mi ANSES adquiere especial protagonismo debido a la pausa bancaria del fin de semana largo.
ANSES jubilación mínima octubre 2026: montos brutos, bono de $70.000 y cobro en mano
El cálculo de las acreditaciones, para quienes perciben el haber mínimo, combina la fórmula de movilidad mensual indexada con un subsidio no remunerativo de carácter fijo:
- Evolución del haber básico garantizado: tras la suba del 1,66%, la jubilación mínima pasó de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales.
- El bono extraordinario congelado: mediante el Decreto 1108/2026, el Poder Ejecutivo confirmó la liquidación del plus de $70.000 para quienes cobran la mínima, completando un ingreso bruto consolidado de $505.748,51.
- El incremento efectivo de bolsillo: al mantenerse el refuerzo previsional sin variaciones desde marzo de 2024, el porcentaje de aumento real en el ingreso de bolsillo resulta del 1,43%, ubicándose dos décimas por debajo de la inflación oficial de agosto.
- Bonos proporcionales: quienes perciban un haber superior al piso mínimo de $435.748,51 pero inferior al tope de $505.748,51 cobran un adicional proporcional hasta alcanzar exactamente dicho límite, garantizando que ningún jubilado perciba menos de esa suma en bruto.
- Descuento de ley de PAMI: al deducirse el 3% correspondiente a la obra social ($13.072,45), que se aplica exclusivamente sobre el haber contributivo y no sobre el refuerzo estatal, el dinero neto que efectivamente ingresa a la cuenta bancaria totaliza $492.676,06.
ANSES calendario de pagos de jubilaciones: fechas octubre 2026 por terminación de DNI
El cronograma de transferencias del organismo previsional se divide en dos tramos operativos, contemplando la pausa del feriado nacional trasladable:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51):
- Jueves 8 de octubre 2026: documentos finalizados en 0.
- Viernes 9 de octubre 2026: documentos finalizados en 1.
- Martes 13 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 (primer día hábil tras el fin de semana largo).
- Miércoles 14 de octubre 2026: documentos finalizados en 3.
- Jueves 15 de octubre 2026: documentos finalizados en 4.
- Viernes 16 de octubre 2026: documentos finalizados en 5.
- Lunes 19 de octubre 2026: documentos finalizados en 6.
- Martes 20 de octubre 2026: documentos finalizados en 7.
- Miércoles 21 de octubre 2026: documentos finalizados en 8.
- Jueves 22 de octubre 2026: documentos finalizados en 9.
- Haberes que superan el haber mínimo previsional:
- Viernes 23 de octubre 2026: documentos finalizados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre 2026: documentos finalizados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre 2026: documentos finalizados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre 2026: documentos finalizados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre 2026: documentos finalizados en 8 y 9.
ANSES: escala previsional jubilaciones octubre 2026
|Escala previsional del SIPA
|Haber básico oficial
|Bono Decreto 1108/2026
|Total bruto acreditado
|Descuento PAMI (3%)
|Cobro neto de bolsillo
|Jubilación mínima
|$435.748,51
|$70.000,00
|$505.748,51
|$13.072,45
|$492.676,06
|Haber medio (ejemplo)
|$460.000,00
|$45.748,51
|$505.748,51
|$13.800,00
|$491.948,51
|Haber sin bono
|$505.748,51
|$0,00
|$505.748,51
|$15.172,45
|$490.576,06
|Haber máximo
|$2.932.174,85
|$0,00
|$2.932.174,85
|Según escala de aportes
|Con retenciones de ley
Paso a paso Mi ANSES: cómo consultar y descargar el recibo de haberes de octubre 2026
Para auditar el desglose de conceptos liquidados, descuentos de obra social y códigos de bono, los titulares pueden obtener su recibo oficial de forma digital:
- Ingreso a los canales oficiales: acceder al sitio web
anses.gob.aro abrir la aplicación móvil Mi ANSES, identificándose con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social habilitada.
- Navegación en el menú: seleccionar la pestaña «Jubilaciones y pensiones» y pulsar sobre la opción «Consultar recibos de haberes«.
- Selección del período: elegir el casillero correspondiente a la liquidación de octubre 2026.
- Verificación de conceptos: comprobar en el detalle que el código de haber mensual refleje los $435.748,51, que el suplemento extraordinario figure con los $70.000 completos y que no existan retenciones crediticias no autorizadas.
- Descarga en PDF: guardar el archivo digital o imprimirlo para trámites bancarios, exenciones impositivas o gestiones ante PAMI.
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