ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Asignación Universal por Hijo ANSES octubre 2026: comenzó el cobro con aumento

ANSES activó el pago de la Asignación Universal por Hijo para octubre 2026, con el ajuste del 1,66% de la Resolución 283/2026. Conocé el haber de bolsillo, los requisitos laborales, la Tarjeta Alimentar y el cronograma por DNI.

Te puede interesar

Daniela Castro

Por Daniela Castro

Asignación Universal por Hijo ANSES octubre 2026.-

Asignación Universal por Hijo ANSES octubre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha, este jueves 8 de octubre 2026, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aplicando el incremento mensual del 1,66% oficializado en la Resolución 283/2026 a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La actualización llevó el haber nominal bruto por hijo a $156.588, dejando una percepción neta en mano de $125.270,40 tras la retención preventiva de ley, e integrando en una misma liquidación los aportes del Ministerio de Capital Humano mediante la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de los 1000 Días para los sectores que no cuentan con empleo registrado.

ANSES: quiénes cobran AUH y cuál es el monto de bolsillo en octubre 2026

La cobertura de la Asignación Universal por Hijo alcanza a padres, madres o tutores legales a cargo de niños de 18 años, o sin tope de edad en casos de discapacidad, que se encuentren encuadrados en situaciones de vulnerabilidad laboral:

  • Población con derecho al cobro:
    • Personas desocupadas que no perciben seguro de desempleo formal.
    • Trabajadores de la economía informal o no registrada.
    • Empleadas y empleados del régimen de casas particulares (servicio doméstico).
    • Monotributistas sociales con inscripción regular en el Registro Nacional de Efectores.
  • Liquidación del haber general: sobre los $156.588 brutos fijados para octubre, ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria el 80% equivalente a $125.270,40, reservando los $31.317,60 restantes (20%) hasta la presentación anual de la Libreta AUH.
  • Excepción para primera infancia: las familias con niños de hasta 5 años cuyos chequeos pediátricos y calendarios de vacunación fueron convalidados de forma automática con el Ministerio de Salud mediante el Plan Sumar perciben el 100% de la asignación mes a mes, sin sufrir quitas transitorias.
  • Hijos con discapacidad: el haber escala a $509.863 mensuales brutos, traduciéndose en un depósito directo de $407.890,40 y una retención acumulable de $101.972,60.

Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

En simultáneo con la asignación básica por niño, el organismo previsional liquida los refuerzos nutricionales directos y ordena las transferencias según la última cifra del documento:

  • Tarjeta Alimentar automática: el beneficio, articulado entre ANSES y Capital Humano sin gestiones intermedias, acredita $52.250 por un hijo menor de 18 años o con discapacidad, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.
  • Complemento Leche 1000 Días: para hogares con niñas y niños de hasta 3 años de edad, se liquida un adicional específico que en octubre se ajustó a $60.186 por menor.
  • Cronograma de pago AUH:
    • Jueves 8 de octubre 2026: DNI terminados en 0.
    • Viernes 9 de octubre 2026: DNI terminados en 1.
    • Martes 13 de octubre 2026: DNI terminados en 2 (tras el fin de semana largo).
    • Miércoles 14 de octubre 2026: DNI terminados en 3.
    • Jueves 15 de octubre 2026: DNI terminados en 4.
    • Viernes 16 de octubre 2026: DNI terminados en 5.
    • Lunes 19 de octubre 2026: DNI terminados en 6.
    • Martes 20 de octubre 2026: DNI terminados en 7.
    • Miércoles 21 de octubre 2026: DNI terminados en 8.
    • Jueves 22 de octubre 2026: DNI terminados en 9.

ANSES: monto total de las asignaciones, según composición del grupo familiar, en octubre 2026

Composición del grupo familiar con AUHCobro directo mensual (80%)Tarjeta Alimentar (Capital Humano)Complemento Leche (hasta 3 años)Total de bolsillo acreditado
1 menor (más de 3 años)$125.270,40$52.250,00No aplica$177.520,40
1 bebé (hasta 3 años)$125.270,40$52.250,00$60.186,00$237.706,40
2 hijos menores$250.540,80$81.936,00No aplica$332.476,80
3 o más hijos menores$375.811,20$108.062,00No aplica$483.873,20


Temas

Anses

Asignación Universal por Hijo

Asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha, este jueves 8 de octubre 2026, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aplicando el incremento mensual del 1,66% oficializado en la Resolución 283/2026 a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén