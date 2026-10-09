Asignación Universal por Hijo ANSES octubre 2026: comenzó el cobro con aumento
ANSES activó el pago de la Asignación Universal por Hijo para octubre 2026, con el ajuste del 1,66% de la Resolución 283/2026. Conocé el haber de bolsillo, los requisitos laborales, la Tarjeta Alimentar y el cronograma por DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha, este jueves 8 de octubre 2026, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aplicando el incremento mensual del 1,66% oficializado en la Resolución 283/2026 a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.
La actualización llevó el haber nominal bruto por hijo a $156.588, dejando una percepción neta en mano de $125.270,40 tras la retención preventiva de ley, e integrando en una misma liquidación los aportes del Ministerio de Capital Humano mediante la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de los 1000 Días para los sectores que no cuentan con empleo registrado.
ANSES: quiénes cobran AUH y cuál es el monto de bolsillo en octubre 2026
La cobertura de la Asignación Universal por Hijo alcanza a padres, madres o tutores legales a cargo de niños de 18 años, o sin tope de edad en casos de discapacidad, que se encuentren encuadrados en situaciones de vulnerabilidad laboral:
- Población con derecho al cobro:
- Personas desocupadas que no perciben seguro de desempleo formal.
- Trabajadores de la economía informal o no registrada.
- Empleadas y empleados del régimen de casas particulares (servicio doméstico).
- Monotributistas sociales con inscripción regular en el Registro Nacional de Efectores.
- Liquidación del haber general: sobre los $156.588 brutos fijados para octubre, ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria el 80% equivalente a $125.270,40, reservando los $31.317,60 restantes (20%) hasta la presentación anual de la Libreta AUH.
- Excepción para primera infancia: las familias con niños de hasta 5 años cuyos chequeos pediátricos y calendarios de vacunación fueron convalidados de forma automática con el Ministerio de Salud mediante el Plan Sumar perciben el 100% de la asignación mes a mes, sin sufrir quitas transitorias.
- Hijos con discapacidad: el haber escala a $509.863 mensuales brutos, traduciéndose en un depósito directo de $407.890,40 y una retención acumulable de $101.972,60.
Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
En simultáneo con la asignación básica por niño, el organismo previsional liquida los refuerzos nutricionales directos y ordena las transferencias según la última cifra del documento:
- Tarjeta Alimentar automática: el beneficio, articulado entre ANSES y Capital Humano sin gestiones intermedias, acredita $52.250 por un hijo menor de 18 años o con discapacidad, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.
- Complemento Leche 1000 Días: para hogares con niñas y niños de hasta 3 años de edad, se liquida un adicional específico que en octubre se ajustó a $60.186 por menor.
- Cronograma de pago AUH:
- Jueves 8 de octubre 2026: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre 2026: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre 2026: DNI terminados en 2 (tras el fin de semana largo).
- Miércoles 14 de octubre 2026: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre 2026: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre 2026: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre 2026: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre 2026: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre 2026: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre 2026: DNI terminados en 9.
ANSES: monto total de las asignaciones, según composición del grupo familiar, en octubre 2026
|Composición del grupo familiar con AUH
|Cobro directo mensual (80%)
|Tarjeta Alimentar (Capital Humano)
|Complemento Leche (hasta 3 años)
|Total de bolsillo acreditado
|1 menor (más de 3 años)
|$125.270,40
|$52.250,00
|No aplica
|$177.520,40
|1 bebé (hasta 3 años)
|$125.270,40
|$52.250,00
|$60.186,00
|$237.706,40
|2 hijos menores
|$250.540,80
|$81.936,00
|No aplica
|$332.476,80
|3 o más hijos menores
|$375.811,20
|$108.062,00
|No aplica
|$483.873,20
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