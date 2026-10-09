Asignación Universal por Hijo ANSES octubre 2026: comenzó el cobro con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha, este jueves 8 de octubre 2026, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aplicando el incremento mensual del 1,66% oficializado en la Resolución 283/2026 a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La actualización llevó el haber nominal bruto por hijo a $156.588, dejando una percepción neta en mano de $125.270,40 tras la retención preventiva de ley, e integrando en una misma liquidación los aportes del Ministerio de Capital Humano mediante la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de los 1000 Días para los sectores que no cuentan con empleo registrado.

ANSES: quiénes cobran AUH y cuál es el monto de bolsillo en octubre 2026

La cobertura de la Asignación Universal por Hijo alcanza a padres, madres o tutores legales a cargo de niños de 18 años, o sin tope de edad en casos de discapacidad, que se encuentren encuadrados en situaciones de vulnerabilidad laboral:

Población con derecho al cobro : Personas desocupadas que no perciben seguro de desempleo formal. Trabajadores de la economía informal o no registrada. Empleadas y empleados del régimen de casas particulares (servicio doméstico). Monotributistas sociales con inscripción regular en el Registro Nacional de Efectores.

: Liquidación del haber general : sobre los $156.588 brutos fijados para octubre, ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria el 80% equivalente a $125.270,40, reservando los $31.317,60 restantes (20%) hasta la presentación anual de la Libreta AUH .

: sobre los $156.588 brutos fijados para octubre, ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria el 80% equivalente a $125.270,40, reservando los $31.317,60 restantes (20%) hasta la presentación anual de la . Excepción para primera infancia : las familias con niños de hasta 5 años cuyos chequeos pediátricos y calendarios de vacunación fueron convalidados de forma automática con el Ministerio de Salud mediante el Plan Sumar perciben el 100% de la asignación mes a mes, sin sufrir quitas transitorias.

: las familias con niños de hasta 5 años cuyos chequeos pediátricos y calendarios de vacunación fueron convalidados de forma automática con el mediante el perciben el 100% de la asignación mes a mes, sin sufrir quitas transitorias. Hijos con discapacidad: el haber escala a $509.863 mensuales brutos, traduciéndose en un depósito directo de $407.890,40 y una retención acumulable de $101.972,60.

Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

En simultáneo con la asignación básica por niño, el organismo previsional liquida los refuerzos nutricionales directos y ordena las transferencias según la última cifra del documento:

Tarjeta Alimentar automática : el beneficio, articulado entre ANSES y Capital Humano sin gestiones intermedias, acredita $52.250 por un hijo menor de 18 años o con discapacidad, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.

: el beneficio, articulado entre sin gestiones intermedias, acredita $52.250 por un hijo menor de 18 años o con discapacidad, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos. Complemento Leche 1000 Días : para hogares con niñas y niños de hasta 3 años de edad, se liquida un adicional específico que en octubre se ajustó a $60.186 por menor.

: para hogares con niñas y niños de hasta 3 años de edad, se liquida un adicional específico que en octubre se ajustó a $60.186 por menor. Cronograma de pago AUH : Jueves 8 de octubre 2026: DNI terminados en 0. Viernes 9 de octubre 2026: DNI terminados en 1. Martes 13 de octubre 2026: DNI terminados en 2 (tras el fin de semana largo). Miércoles 14 de octubre 2026: DNI terminados en 3. Jueves 15 de octubre 2026: DNI terminados en 4. Viernes 16 de octubre 2026: DNI terminados en 5. Lunes 19 de octubre 2026: DNI terminados en 6. Martes 20 de octubre 2026: DNI terminados en 7. Miércoles 21 de octubre 2026: DNI terminados en 8. Jueves 22 de octubre 2026: DNI terminados en 9.

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ANSES: monto total de las asignaciones, según composición del grupo familiar, en octubre 2026