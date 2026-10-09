Jubilaciones, AUH y SUAF: los montos proyectados de ANSES para noviembre 2026

Conforme al sendero trazado por el Decreto 274/2024 de movilidad mensual, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicaría un incremento del 1,9% durante noviembre 2026, tomando como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) convalida esta cifra en su reporte del próximo martes 13 de octubre 2026, la jubilación mínima alcanzará los $444.027,73 brutos, totalizando $514.027,73 con el bono extraordinario de $70.000, mientras que el haber de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $159.564 y el tramo superior del salario familiar (SUAF) se ubicará en $79.792 por menor, en un escenario legislativo expectante ante el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.

Jubilaciones y pensiones ANSES noviembre 2026: escala con bono de $70.000 y suba real

Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de regímenes no contributivos, la pauta proyectada se estructura a través de los siguientes valores brutos:

Jubilación mínima : pasaría de $435.748,51 a $444.027,73, trepando a $514.027,73 al adicionarse el refuerzo de $70.000. Debido a que el bono se mantiene congelado sin cambios nominales, el aumento efectivo en el total de bolsillo se situará en el 1,64%.

: pasaría de $435.748,51 a $444.027,73, trepando a $514.027,73 al adicionarse el refuerzo de $70.000. Debido a que el bono se mantiene congelado sin cambios nominales, el aumento efectivo en el total de bolsillo se situará en el 1,64%. Haber máximo del SIPA : se elevará a $2.987.886,17 mensuales para los jubilados de escalas contributivas superiores.

: se elevará a $2.987.886,17 mensuales para los jubilados de escalas contributivas superiores. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : percibirá un haber básico de $355.222,19, que alcanzará los $425.222,19 brutos al sumar el bono previsional (mejora real del 1,58%).

: percibirá un haber básico de $355.222,19, que alcanzará los $425.222,19 brutos al sumar el bono previsional (mejora real del 1,58%). Pensiones No Contributivas (PNC por discapacidad y vejez) : equivalentes al 70% de la mínima, pasarán a $310.819,42 de básico, llegando a $380.819,42 con el plus estatal (incremento efectivo del 1,55%).

: equivalentes al 70% de la mínima, pasarán a $310.819,42 de básico, llegando a $380.819,42 con el plus estatal (incremento efectivo del 1,55%). PNC para Madres de 7 hijos: equiparada a la jubilación mínima, percibirá $444.027,73 de básico y un ingreso bruto total de $514.027,73 con el refuerzo.

Escala SUAF y Asignación Universal por Hijo ANSES: topes y montos de noviembre 2026

El régimen contributivo de asignaciones familiares para asalariados registrados, y la cobertura asistencial de la niñez, reflejarán la actualización del 1,9% bajo las siguientes condiciones:

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF – Rango 1) : Asignación por hijo: subirá a $79.792 por cada menor. Hijo con discapacidad: pasará a $259.787. Asignación Prenatal: se liquidará en $79.792. Asignación por cónyuge: se ubicará en $19.364. Asignaciones de Pago Único (APU): Ascenderán a $93.008 por nacimiento, $139.259 por matrimonio y $556.054 por adopción.

: Nuevos límites de ingresos del SUAF : el tope salarial individual para percibir asignaciones familiares se extenderá a $3.270.851, mientras que el techo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) trepará a $6.541.701.

: el tope salarial individual para percibir asignaciones familiares se extenderá a $3.270.851, mientras que el techo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) trepará a $6.541.701. Asignación Universal por Hijo (AUH) : el valor nominal ascenderá a $159.564 por menor. Tras la retención de ley del 20% ($31.912,80), ANSES transferirá un importe neto directo de $127.651,20 por cada hijo.

: el valor nominal ascenderá a $159.564 por menor. Tras la retención de ley del 20% ($31.912,80), transferirá un importe neto directo de $127.651,20 por cada hijo. AUH con discapacidad : escalará a $519.551 brutos, dejando un cobro mensual directo de $415.640,80 y una reserva acumulada de $103.910,20.

: escalará a $519.551 brutos, dejando un cobro mensual directo de $415.640,80 y una reserva acumulada de $103.910,20. Complemento Leche 1000 Días: el subsidio nutricional para niños de hasta 3 años percibirá su ajuste reglamentario, elevándose a $60.186 mensuales.

ANSES: prestaciones previsionales con aumento y bono en noviembre 2026