Becas Progresar ANSES: calendario de pagos de octubre 2026, montos y fechas por DNI
ANSES confirmó el cronograma de pago de las Becas Progresar para octubre 2026, tras el fin de semana largo. Conocé las fechas por DNI, los retroactivos para nuevas altas, la retención del 20% y el plazo de reclamo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de desembolsos de las Becas Progresar correspondiente a octubre 2026, programa gestionado por la Secretaría de Educación bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
El esquema de transferencias de ANSES comenzará a ejecutarse el martes 13 de octubre 2026, inmediatamente después del feriado nacional, agrupando a los beneficiarios en pares según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI).
En paralelo, el organismo previsional ratificó que el monto mensual general se mantiene en $35.000, aplicando una deducción preventiva del 20% sobre quienes cursan el tramo obligatorio o transitan su primer año universitario, al tiempo que habilitó la acreditación de retroactivos para nuevas altas y cerró la instancia administrativa de reclamos académicos.
Fechas de cobro Becas Progresar ANSES: cronograma confirmado por DNI en octubre 2026
El calendario bancario, unificado para los estudiantes incorporados al programa, se desplegará a lo largo de cinco jornadas hábiles consecutivas:
- Martes 13 de octubre 2026: documentos terminados en 0 y 1, activando los giros tras el receso bancario del fin de semana largo.
- Miércoles 14 de octubre 2026: documentos terminados en 2 y 3.
- Jueves 15 de octubre 2026: documentos terminados en 4 y 5.
- Viernes 16 de octubre 2026: documentos terminados en 6 y 7.
- Lunes 19 de octubre 2026: documentos terminados en 8 y 9, completando la totalidad del padrón mensual.
- Liquidaciones en billeteras virtuales: quienes hayan optado por percibir el beneficio a través de cuentas de pago digitales, como Mercado Pago u otras entidades autorizadas, deben consultar sus cronogramas específicos dentro de la aplicación móvil, ya que el procesamiento de las órdenes de giro puede presentar fechas de acreditación diferenciadas respecto a la red bancaria tradicional.
Montos de Becas Progresar, retención del 20% y retroactivos ANSES
El diseño financiero del beneficio educativo contempla importes directos y sumas acumulables, según la trayectoria formativa del estudiante:
- Haber bruto mensual: el valor formal fijado para todas las líneas se ubica en $35.000.
- Cobro directo y reserva preventiva: para los alumnos de la educación obligatoria (primaria y secundaria) y quienes cursan el primer año del nivel superior, ANSES acredita de manera mensual el 80% equivalente a $28.000 netos, acumulando los $7.000 restantes (20%) en una cuenta individual hasta la acreditación de la regularidad escolar.
- Liquidación de retroactivos para nuevas altas: el Gobierno nacional incorporó durante este período una nueva tanda de estudiantes admitidos en la segunda convocatoria, quienes percibirán en una única acreditación las mensualidades acumuladas desde el mes en que formalizaron su inscripción digital, variando el monto final según la fecha de carga de la solicitud.
ANSES: uno por uno, los niveles de Beca Progresar y sus montos en octubre 2026
|Nivel formativo
|Haber bruto mensual
|Retención de la ANSES (20%)
|Cobro directo mensual
|Estado de retroactivos
|Nivel Obligatorio
|$35.000,00
|$7.000,00
|$28.000,00
|Liquidación por fecha de alta
|Superior (Primer año)
|$35.000,00
|$7.000,00
|$28.000,00
|Liquidación por fecha de alta
|Superior (Avanzados)
|$35.000,00
|Sin retención
|$35.000,00
|Cobro al 100% en cuenta
|Progresar Trabajo
|$35.000,00
|$7.000,00
|$28.000,00
|Con acreditación de fin de curso
Reclamos por rechazos de Becas Progresar en Mi Argentina: plazos y certificación institucional
Para aquellos postulantes cuya inscripción en la segunda convocatoria fue desestimada por inconsistencias curriculares, el Ministerio de Capital Humano dispuso un procedimiento de revisión digital:
- Plazo de reclamo individual: los estudiantes desestimados, por motivos de rendimiento escolar o matriculación, tienen tiempo hasta el viernes 9 de octubre 2026 para registrar su descargo en la plataforma oficial
argentina.gob.ar/progresarutilizando las credenciales de Mi Argentina.
- Rectificación de datos: el trámite exige consultar el resultado, identificar el motivo específico del rechazo y corregir la información educativa vinculada con la carrera o el año de cursada.
- Certificación de las instituciones educativas: una vez confirmado el reclamo digital, las universidades, institutos terciarios y colegios secundarios dispondrán hasta el viernes 16 de octubre 2026 para cotejar los legajos y convalidar la regularidad académica en los sistemas del Estado, paso indispensable para destrabar la admisión.
- Alcance estricto del reclamo: esta instancia administrativa no abarca rechazos de índole socioeconómica (como la superación del tope salarial de tres salarios mínimos), estando reservada exclusivamente a errores de registro escolar.
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