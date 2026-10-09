Becas Progresar ANSES: calendario de pagos de octubre 2026, montos y fechas por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de desembolsos de las Becas Progresar correspondiente a octubre 2026, programa gestionado por la Secretaría de Educación bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

El esquema de transferencias de ANSES comenzará a ejecutarse el martes 13 de octubre 2026, inmediatamente después del feriado nacional, agrupando a los beneficiarios en pares según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En paralelo, el organismo previsional ratificó que el monto mensual general se mantiene en $35.000, aplicando una deducción preventiva del 20% sobre quienes cursan el tramo obligatorio o transitan su primer año universitario, al tiempo que habilitó la acreditación de retroactivos para nuevas altas y cerró la instancia administrativa de reclamos académicos.

Fechas de cobro Becas Progresar ANSES: cronograma confirmado por DNI en octubre 2026

El calendario bancario, unificado para los estudiantes incorporados al programa, se desplegará a lo largo de cinco jornadas hábiles consecutivas:

Martes 13 de octubre 2026 : documentos terminados en 0 y 1, activando los giros tras el receso bancario del fin de semana largo.

: documentos terminados en 0 y 1, activando los giros tras el receso bancario del fin de semana largo. Miércoles 14 de octubre 2026 : documentos terminados en 2 y 3.

: documentos terminados en 2 y 3. Jueves 15 de octubre 2026 : documentos terminados en 4 y 5.

: documentos terminados en 4 y 5. Viernes 16 de octubre 2026 : documentos terminados en 6 y 7.

: documentos terminados en 6 y 7. Lunes 19 de octubre 2026 : documentos terminados en 8 y 9, completando la totalidad del padrón mensual.

: documentos terminados en 8 y 9, completando la totalidad del padrón mensual. Liquidaciones en billeteras virtuales: quienes hayan optado por percibir el beneficio a través de cuentas de pago digitales, como Mercado Pago u otras entidades autorizadas, deben consultar sus cronogramas específicos dentro de la aplicación móvil, ya que el procesamiento de las órdenes de giro puede presentar fechas de acreditación diferenciadas respecto a la red bancaria tradicional.

Montos de Becas Progresar, retención del 20% y retroactivos ANSES

El diseño financiero del beneficio educativo contempla importes directos y sumas acumulables, según la trayectoria formativa del estudiante:

Haber bruto mensual : el valor formal fijado para todas las líneas se ubica en $35.000.

: el valor formal fijado para todas las líneas se ubica en $35.000. Cobro directo y reserva preventiva : para los alumnos de la educación obligatoria (primaria y secundaria) y quienes cursan el primer año del nivel superior, ANSES acredita de manera mensual el 80% equivalente a $28.000 netos, acumulando los $7.000 restantes (20%) en una cuenta individual hasta la acreditación de la regularidad escolar.

: para los alumnos de la educación obligatoria (primaria y secundaria) y quienes cursan el primer año del nivel superior, acredita de manera mensual el 80% equivalente a $28.000 netos, acumulando los $7.000 restantes (20%) en una cuenta individual hasta la acreditación de la regularidad escolar. Liquidación de retroactivos para nuevas altas: el Gobierno nacional incorporó durante este período una nueva tanda de estudiantes admitidos en la segunda convocatoria, quienes percibirán en una única acreditación las mensualidades acumuladas desde el mes en que formalizaron su inscripción digital, variando el monto final según la fecha de carga de la solicitud.

ANSES: uno por uno, los niveles de Beca Progresar y sus montos en octubre 2026

Nivel formativo Haber bruto mensual Retención de la ANSES (20%) Cobro directo mensual Estado de retroactivos Nivel Obligatorio $35.000,00 $7.000,00 $28.000,00 Liquidación por fecha de alta Superior (Primer año) $35.000,00 $7.000,00 $28.000,00 Liquidación por fecha de alta Superior (Avanzados) $35.000,00 Sin retención $35.000,00 Cobro al 100% en cuenta Progresar Trabajo $35.000,00 $7.000,00 $28.000,00 Con acreditación de fin de curso

Reclamos por rechazos de Becas Progresar en Mi Argentina: plazos y certificación institucional

Para aquellos postulantes cuya inscripción en la segunda convocatoria fue desestimada por inconsistencias curriculares, el Ministerio de Capital Humano dispuso un procedimiento de revisión digital: