Quini 6: todo sobre el millonario sorteo de este domingo 28 de septiembre 2025

QUINI 6 HOY: ¡Millonario pozo este domingo 28 de septiembre de 2025! El sorteo de Quini 6 genera una expectativa enorme en todo el país. Lotería de Santa Fe pone en juego un pozo espectacular que podría cambiar tu vida.

Si querés conocer los montos estimados para el sorteo Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y el Adicional, y toda la información clave para jugar y ganar el Quini 6 de hoy, no te pierdas todos los detalles en esta nota.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este domingo 28 de septiembre 2025?

Este domingo 28 de septiembre 2025, Quini 6 pone en juego un nuevo pozo estimado en $3.800 millones de pesos, para el jugador que haya elegido los seis números ganadores entre el 00 y el 45. Si no, se repartirá entre varios afortunados apostadores.

Las apuestas de Quini 6 solo se toman en agencias autorizadas de lotería de todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega. «Porque el Quini ‘LO CAMBIA TODO’, acercate a tu agencia favorita y jugale a tu suerte» alientan oficialmente.

Aunque el objetivo principal de Quini 6 es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco de esos seis aciertos tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis aciertos, el tercero.

Quini 6: ¿Qué se juega con el ticket de este domingo 28 de septiembre 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego, entre los que reparte pozos millonarios, con el cartón inicial. Estas versiones son:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario haber participado del sorteo Tradicional.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de este domingo 28 de septiembre 2025?

Quini 6 sortea este 28 de septiembre 2025, desde las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

Quini 6: ¿Cuánto sale la apuesta para el juego de este domingo 28 de septiembre 2025?

La apuesta de Quini 6 puede sumar un total de 2000 pesos por ticket, ya que incluye en su juego:

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1000 .

(Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta . La modalidad “Revancha” es de $500 más .

es de . La modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $500.

Los sorteos son cada miércoles y domingos, salvo fechas especiales como los premios de fin de año.