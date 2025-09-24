Quini 6: todo sobre el sorteo millonario del miércoles 24 de septiembre 2025

El Quini 6 sortea hoy, miércoles 24 de septiembre 2025, un pozo millonario que supera los $6.200 millones. Si todavía no hiciste tu jugada, te contamos todo lo que necesitás saber: desde los montos hasta los horarios y dónde ver los resultados en vivo para tener la posibilidad de convertirte en millonario.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este miércoles 24 de septiembre 2025?

Este miércoles 24 de septiembre 2025, Quini 6 pone en juego un nuevo pozo estimado en 6.200 millones de pesos, que se llevará el jugador que atine los seis números ganadores entre el 00 y el 45. Si no, se repartirá entre varios apostadores con menor cantidad de aciertos.

Las apuestas de Quini 6 solo se toman en las agencias autorizadas de lotería en todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega. «Porque el Quini ‘LO CAMBIA TODO’, acercate a tu agencia favorita y jugale a tu suerte» alientan oficialmente.

Aunque el objetivo principal de Quini 6 es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco de esos seis aciertos tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis aciertos, el tercero.

Quini 6: ¿Qué se pone en juego con el ticket de este miércoles 24 de septiembre 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego, entre los que reparte pozos millonarios este miércoles 24 de septiembre 2025, con el cartón inicial:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario haber participado del sorteo Tradicional.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo este miércoles 24 de septiembre 2025?

Quini 6 sortea este miércoles 24 de septiembre 2025 desde las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

Quini 6: ¿Cuánto sale la apuesta para el juego de este miércoles 24 de septiembre 2025?

La apuesta de Quini 6 puede sumar un total de 2000 pesos por ticket, ya que suma:

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1000 .

(Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta . La modalidad “Revancha” es de $500 más .

es de . La modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $500.

Los sorteos son cada miércoles y domingos, salvo fechas especiales como los premios de fin de año.